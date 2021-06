«La espera se hace larga, pero aflojar….nunca»

Paolo Dantaz

En el 2020 jugó el Campeonato del Litoral Norte con Salto y fue campeón. No solo que PAOLO MARTÍN DANTAZ ejercitó un fútbol que no le falta estética, sino que le sumó eficacia. Fue uno más a la hora del gol junto al «Tití» Leguísamo y Carlos Vera.

Tras esa primera fase, la suspensión del fútbol, cuando se declaró la pandemia. En pleno invierno, Paolo emigró a la capìtal,. para sumarse al plantel de Rampla Juniors. Por lo tanto cuando la Copa de OFI se reinició, la baja del sanducero.

¿Cuál es la realidad ahora?…Paolo sin equipo. Sin definirse su situación. El pase pendiente. La duda del destino inmediato. A la distancia, el pensamiento escuchable en EL PUEBLO,

«porque ser parte del equipo volante de la Mutual, es una manera de no perder estado físico y en algún caso sirve para no entrenar solo. La espera en estos casos se hace larga, pero aflojar….nunca. Algo tendrá que surgir. Yo se que surgirá».

La espera, de la que habla Paolo. El Torneo de Segunda se inició. Cabe preguntarse si es capaz de plantearse una chance desde el exterior. A nivel interno se habló de Salto Fútbol Club. Pero lo cierto es que transcurrieron las semanas, sin el tendido de puentes. Lo que es cierto es que Paolo es el que aguarda el futuro que tendrá que llegar. No abundan tantos talentosos como él.