La Escuelita en Buenos Aires y con Enzo Zapata jugando

El amistoso no faltó y con ribetes históricos, porque por primera vez se enfrentaron, aunque más no sea en un amistoso, Racing de Avellaneda y Racing de Montevideo. El partido se jugó en el estadio mayor de la entidad de Avellaneda y fue empate 0 a 0. En la Escuelita de Sayago, ahora con la dirección técnica del argentino Gustavo Fermani tras el final de ciclo de Damián Santín, una presencia salteña; la de ENZO ZAPATA, Campeón del Interior Sub 17 con Salto. Es obvio que el viaje a la capital argentina y el hecho de acumular minutos, impactó emocionalmente en los familiares que permanecen en nuestro medio. La ilusión por Enzo, al que aptitudes no les falta. ¡Enhorabuena por él!



EN LA CANCHA

Racing de Uruguay: Nicolás Gentillo (45′ Rodrigo Odriozola), Agustín Pereira (45′ Franco Paredes), Santiago Mouriño (83′ Enzo Zapata), Matías Velázquez, Fabián Piriz; Agustín Rodríguez (83′ Axel Pérez), José Varela, Gilmar Bolivar (69′ Manuel Núñez); Matías Benítez (55′ Agustín Alaniz), Rodrigo Rey (69′ Luis Gorocito) y Diego Sosa (55′ Tomás Verón Lupi). DT: Gustavo Fermani.

Racing de Argentina: Gabriel Arias; Óscar Opazo, Leonardo Sigali, Santiago Quiros, Gonzalo Piovi; Nicolás Oroz, Maico Quiroz, Maximiliano Moralez; Johan Carbonero, Nicolás Reniero y Héctor Fértoli. DT: Fernando Gago.