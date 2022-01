Un «Cacho» de Mendietta en EL PUEBLO

La Escuelita Comunitaria de Fútbol tiene su propia historia. Pasó los diez años de vigencia. Es una Escuelita especial, porque desde la Dirección General de JUAN CARLOS MENDIETTA, el objetivo se prolonga. Cada ámbito tiene su impronta, su característica, su hacer.El «Cacho» Mendietta habla en EL PUEBLO, con la elocuencia del orgullo bien entendido y mejor aplicado, porque no reniega del objetivo. No solo la posibilidad de que los niños jueguen al fútbol, sino que surja para ellos otra posibilidad no menos vital: charlas sobre valores, enfoques de cuestiones vinculadas al tiempo presente con flagelos puntuales. Esos flagelos a derrotar, como la droga y tantos.«Es parte de lo que buscamos. Antes de salir a la cancha, a jugar, a divertirnos, conversamos sobre cosas que nos pasan. La Escuelita funcionará en el mes de enero, a partir del día 7. Pueden venir niños y niñas entre 3 y 14 años. Cuando hablamos algunos temas, buscamos que entiendan. Que interpreten lo que queremos decir. Nosotros también aprendemos de ellos, a veces sin quererlo, nos dan lecciones. Pueden tener actitudes que nos emocionan. De hecho ha pasado. No solo en la Escuelita, sino cuando hemos ido al Interior de Salto, donde uno ha visto la alegría, pero también las modestas casitas de lata y cartón. Ellos son parte de un mundo que los posterga.La Escuelita de Fútbol, no solo es la pelota que nos junta, sino un montón de hechos, de sensaciones. Arrancamos el 7 de enero y venimos al diario, para que toda la gurisada de la zona lo vaya sabiendo. Ojalá que afloje la pandemia y ojalá que podamos salir a jugar»

EL «CACHO» DE LASALUDABLE PRETENSIÓN

Juan Carlos Mendietta vive con su madre. Cuando «Cacho» nació, ella transitaba por la edad adolescente. Ya de grande, se sumó al fútbol como inalterable pasión, a tal punto que pasó por varios equipos de la Liga Salteña de Fútbol. Laburos que no le faltaron, como en aquel tiempo en que perteneció a la legión de policías del departamento….» y eran complicados nuestros sueldos, no eran de los mejores, pero eso no significaba permanecer al margen de la mejor respuesta posible, para cumplir con el deber de la función. Pero, claro, más allá de la vida y de las obligaciones, esto del fútbol es parte de nosotros y esta recompensa por tantos años en la Escuelita Comunitaria, que desde enero la tendremos funcionando en la cancha de la Obra Social Don Bosco. Ahí estaremos, con los fines de siempre y construyendo la mejor posibilidad hacia ellos. Un mes de ausencia de baby, de escuelas….y es cuando surge esta idea para que los niños no estén al margen de la actividad social y deportiva. Que la pelota sirva para ser el reencuentro de todos los días. Socializar y avanzar a favor de la gurisada, mientras no olvidamos a Juanita Emed de Albisu y todo lo que significó para nosotros. Eso de crear rumbos que fue un punto de partida, pero también siempre, una proyección en el tiempo». -ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«El objetivo social delque no nos apartamos»

Será de lunes a viernes, desde las 18.30 en adelante en la cancha de la Obra Social Don Bosco. Se trata de una Escuelita de Fútbol mixta: para niños y niñas.Desde Juan Carlos Mendietta el aporte de un aspecto informativo que no es menor, «desde el momento que los gurises no deben inscribirse previamente. El que quiera, va. Es la voluntad de cada uno y las ganas de sumarse.- Si algunos de los niños no tienen championes o zapatos de fútbol, siempre es posible que la solidaridad surja para que nadie se quede afuera. Para ser parte de la Escuelita nadie tiene que pagar nada. Es gratuito para todos. Ese objetivo social del que no nos apartamos. A través del tiempo hemos homenajeado a ex jugadores o directores técnicos. A deportistas, de antes y de ahora. Fuimos parte de otros clubes, como en Saladero y Tigre. Ahora en Don Bosco porque es bueno que más niños y de otros barrios, tengan la posibilidad del encuentro a través de la Escuelita. Claramente lo decimos: que no se repitan los mismos niños. Ser lo más abarcadores posibles.Ese día de inicio, el viernes 7 de enero, recordaremos a un ser especial y para ese ser especial demasiado importante en la historia de todos estos años, un poema que leeremos, es seguro que hará a lo que sentimos por ella: la emoción por su recuerdo permanente».