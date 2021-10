La entrevista escrita más larga del mundo Parte 40 con Salomón Reyes

Las grandes controversias por el Día de la Raza.

“Debemos alzar la mirada y ser más críticos”.

El tema que nos convoca hoy es el que Salomón describe en sus palabras como el “trágico y cómico Día de la Raza, una conmemoración que ha desatado muchísimas polémicas. La fecha recuerda la llegada de Cristobal Colón a América y por ello fue denominado Día de la Raza, un intenso encuentro de culturas y civilizaciones. “Es posible que la fecha del 12 de octubre sea una de las más polémicas; primero porque existe un revisionismo histórico que resulta saludable; ¿será que conviene o no celebrar el Día de la Raza como tal, como un encuentro histórico entre dos civilizaciones?

Hay quienes conciben ese momento como un avasallaje, una conquista, una matanza, y lo ven menos como un encuentro de civilizaciones.

Por otro lado algunos países de América donde tradicionalmente en los siglos XX y XXI se celebraba esta fecha, le han cambiado la denominación para tratar de darle un mejor contexto, le han llamado por ejemplo, ‘Día de la Hispanidad’. En México, el presidente López Obrador lo llamó como el ‘Día de la Nación Pluricultural’ y decidió retirar la estatua de Cristobal Colón en el Paseo de la Reforma. Los políticos hacen un uso conveniente de la terminología y de las fechas, para darle certeza a sus gobiernos o para que se vea con claridad su ideología. Lo conocido es que el 12 de octubre de 1492 llegó Cristobal Colón a Bahamas y al actual Santo Domingo, en República Dominicana << en un descubrimiento fortuito en el que creyó que estaba llegando a Las Indias. Ahora sabemos no fue el primer europeo que llegó a América. Antes ya habían llegado los Vikingos al norte del continente y existe una teoría que aún no termina de explorarse de que los africanos pudieron haber llegado a Brasil en el siglo XIII.

¿Por qué es un hecho que genera tanta controversia?

-“Porque algunos ven la conquista española como un beneficio civilizatorio y de liberación. Se piensa que los recién llegados liberaron a los indígenas del continentes porque estaban sometidos a costumbres barbáricas que eran inconcebibles. A más de 500 años continúan las opiniones encontradas. Lo que no se puede negar es que al continente también llegaron españoles ambiciosos de baja cultura y de condiciones morales dudosas. Llegaron a conquistar un territorio por la fuerza en donde ellos mostraron no tener ningún interés de la civilización. Son muchos los que quieren romantizar la conquista. He escuchado a personas decir que somos y existimos gracias a la llegada de Cristobal Colón.

Es cierto que pudo haber algun cúmulo de prácticas que para la época eran vistas como bárbaras. No obstante, algunos de los grupos indígenas tenían una organización social, económica y espiritual mucho más avanzada que los españoles de cuarta categoría que llegaron.

-¿Ello cambió la percepción de la conquista? “Claro, imagínense que yo le dijera a los españoles que los musulmanes, que los dominaron durante ocho siglos, los vinieron a civilizar. Más de uno levantaría la ceja de incredulidad.

Los indígenas han aportado mucho conocimiento. El famoso descubrimiento del Mundo Nuevo no fue más que un choque violento de culturas distintas, un choque no planificado del que hasta ahora seguimos viviendo sus consecuencias. Hablamos de mala colonización porque se dio mediante la fuerza y la muerte. Los españoles se ofendían ante los sacrificios humanos de los Mexicas, pero no les daba pudor asesinar a los indígenas o incluso, matarse entre ellos mismos. Y los que terminan de complicar la cosa son los misioneros. Ya se ha demostrado que los pueblos originarios tenían una educación y valores diferentes a los que trataban de conquistarlos. En México, las prácticas religiosas tenían tanto arraigo que se terminaron mixturizando con el catolicismo que se les impuso. El sincretismo”.