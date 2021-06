La entrevista escrita más larga del mundo. Parte 25 con Salomón Reyes

Salomón y la política: “Me crié en una familia que siempre pensó que los políticos eran corruptos”

Salomón Reyes nos cuenta que en su seno familiar siempre se mostraron extremadamente descreídos de la polític y de los políticos “Personalmente no soy muy afin… no me gusta que con la política se mezclen los asuntos en los que me desenvuelvo aunque no niego que a veces me toca este enfrentar fenómenos políticos relacionados a mi profesión.

Crecí en una familia que le daba muy poco valor a la política… para mis familiares todo todos los que trabajaban en gobierno eran corruptos y eran malas personas… así crecí escuchando a mi padre decir que la Policía era corrupta que el Ejército era corrupto que los políticos eran corruptos y que se robaban todo… esa era la cantaleta en mi casa.

Supongo que ello influyó muchísimo en mí , pues pertenecer a un partido político era un poco más que vergüenza” – nos cuenta el cineasta mexicano radicado desde hace muchos años en Salto.

Los partidos políticos en su tierra de origen – nos dice Salomón . Que no tenían una credibilidad y estaban hechos a partir de intereses mezquinos intereses económicos…. no tenían ningún tipo de solvencia moral.



“Ésto no ha cambiado en mi país sigue habiendo mucha gente que como yo o como mi familia pues no tenemos ningún apego político ni ningún tipo de ideología política… pero creo que eso ha ido cambiando es decir con las redes sociales con con el mundo tan avasallador en el tema de la comunicación….mucha gente que en inicialmente no tenía inclinación por la política ha terminado involucrándose.

Tengo algunos parientes son muy poquitos y conocidos que han ingresado a la política…. se han metido y casi siempre los vemos con recelo nos vemos ahí como con pincitas como decimos nosotros.

-¿A nivel familiar se mira con recelo a aquél que se muestre conectado de alguna forma a la política?

-”Tengo un familiar que es muy curioso porque cambiaba de camiseta según le iba en la vida entonces un día estaba apoyando un partido y al ratito ya estaba apoyando a otro… no era un comportamiento decente”.

Yo creo que lo más cercano que estuve a la política fue cuando apareció el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Estaba en ese entonces estudiando actuación en una escuela que se llamaba La Casa del Teatro y allí causó mucho fervor y entusiasmo la aparición del Nos parecía que esto cambiaba un poco las reglas de juego y producía un temblor en la estructura partidaria del PRI que en ese momento era el sector que dominaba la política. Aparecieron unas voces disidentes muy interesantes.

Entonces me contaminé un poquitos… salimos a la calle hacer marchas para apoyar a Ejército Zapatista

Quizá la parte militante que más tuve y duró muy poco.

Una vez estábamos haciendoi haciendo performance artísticos con pancartas lemas y mucho entusiasmo.

Me sentía que había participado en algo importante …algunos de los oradores eran actores o actrices conocidas del medio de las cuales yo no tenía muy buena referencia entonces yo decía pero con qué cara se suben a un estrado hablarle a la gente….a arengarlos …a decirles lo que está bien lo que está mal a pedir el apoyo para estas cosas entonces me daba un poco de vergüenza . Cuando Cárdenas tomó el gobierno de la ciudad de México se lo ganó en votación y Cárdenas puso como unas reglas con el tema de las multas de tránsito, también en el tema de las reuniones

Con la política la incoherencia es es pan de todos los días y por eso quizá no no me gusta cómo cómo se practica esa eso me queda como un recuerdo. -”Cuando llegué Uruguay pues el choque cultural pues fue muy fue esa esa parte quizá fue la que más me pegó

Imagínense… llegué la primera ciudad que era Paysandú y vi un meeting… en ese momento yo no sabía quién era no me encuentro con un mitin político de tabaré Vázquez y una banda de rock denominada La Tabaré.

Recuerdo perfectamente… yo no sabía quién era y después me di cuenta que esto era muy natural en uruguayos…ser militante al igual que ser hincha de un equipo de fútbol pues era parte de la vida de este país y yo tenía que entender que así era y así funcionaba. Qué hay que convivir con personas que tienen ideologías diferentes que luego se pelean entre ello.

Por suerte tengo muchos amigos que son de los diferentes partidos , de distintos pensamientos ideológicos y eso me hace muy muy feliz porque creo que puedo servir como una especie de filtro para que esas cosas no nos afecten.

-¿Y de alguna forma logró adaptarse?-

-”Tuve una una oportunidad de participar en una campaña para concejal en Montevideo pues tengo un amigo que se postuló para para ser concejal y me pidió ayuda para su campaña.

Empecé con mucho entusiasmo pero poco a poco me fui desinflando porque me di cuenta que estábamos mintiéndole a la gente. Es algo que a mí me cuesta mucho trabajo decir… voten por tal o cual persona porque es muy buena porque éste iba a resolver los problemas del mundo y no es cierto… nadie va a resolver los problemas del mundo pero las campañas políticas dicen eso entonces yo me sentíamal y poco poco me fui bajando.

Creo que hasta mi amigo se enojó un poco conmigo pero la verdad es que no daba para más. Yo no podría ayudar a alguien con su imagen con sus videos con sus gráficos en este sentido

Así terminó mi aventura política. Por otro lado estoy contento porque en septiembre de este año voy a recibir mi credencial electoral en el Uruguay.

El derecho al voto en este país me significa un paso importante.

Uruguay me ha dado oportunidades invaluables.

Este año intenté votar en las elecciones de mi país a distancia pero la Embajada no me dio facilidades para hacerlo y se me complicó un poco la agenda-

Me agrada el hecho de poder votar y ejercer cierto derecho ciudadano que tenemos. El voto nos ayuda a mostrar nuestra postura frente a la realidad política”.