La enfermedad que afecta mayormente a jóvenes de entre 20 y 40 años, y a 3 mujeres cada 1 hombre

El domingo fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple:

Este pasado domingo fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En el año 2009 la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple declaró que así sea cada 30 de mayo. EL PUEBLO pudo dialogar con el Dr. Carlos Oehninger, neurólogo, uno de los referentes del Uruguay en este tema.

-¿De qué hablamos cuando decimos Esclerosis Múltiple?

De una enfermedad del sistema nervioso central que afecta el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo, la médula ósea y los nervios ópticos. Es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, en donde se pierde la mielina, que es la capa de grasa que rodea a los nervios del sistema nervioso central; en algún momento también tiene un componente de neurodegeneración, es una enfermedad progresiva. Afecta fundamentalmente a los jóvenes, aparece mayormente entre los 20 y los 40 años y es más frecuente en la mujer que en el hombre, aproximadamente 3 a 1.

-¿Se ha detectado alguna causa?

No se sabe la causa, no hay un único factor en la generación de la enfermedad, seguramente hay factores de raza, factores de susceptibilidad genética, hay factores ambientales, pero no se conoce la causa, por lo tanto no hay un tratamiento que la cure. No obstante, es una enfermedad en la mayor parte de los casos, que no compromete la sobre vida de las personas. En muchos de los casos se puede llevar una vida normal, porque las formas agresivas y muy activas son poco frecuentes, si bien las hay.

-¿Qué síntomas empieza a sentir la persona afectada?

La esclerosis múltiple es una enfermedad muy heterogénea, tiene que ver con las manifestaciones clínicas, porque muchas veces depende del lugar en que se ubique la lesión inflamatoria, por lo tanto los síntomas son muy heterogéneos, no hay dos personas iguales. Y, como se dice, la esclerosis múltiple es la gran simuladora, o la enfermedad de las mil caras, por la variedad de síntomas. No obstante, hay sectores del sistema nervioso central que se comprometen más que otros, por lo tanto uno de los síntomas más frecuentes es el déficit visual, es decir la pérdida de visión, o la visión doble, los trastornos del equilibrio, de la marcha, a veces sensaciones de hormigueo que van cambiando de un lado a otro del cuerpo, pérdida de fuerza por ejemplo en un brazo, trastornos de coordinación… Síntomas motores, a veces síntomas sensitivos, pero también hay síntomas invisibles que son muy importantes porque afectan la calidad de vida de las personas, por ejemplo la gran fatigabilidad que da esta enfermedad y en otras ocasiones a veces un trastorno de la memoria, de la capacidad de concentración, de atención y de resolución de problemas. Tiene síntomas que pueden parecerse a los de otras enfermedades, sobre todo en personas jóvenes. Pero es muy importante tener en cuenta que en los comienzos puede tener algunas manifestaciones más frecuentes que otras y en ese sentido hay que estar alertas. Los médicos en general tienen que estar alerta, al igual que los neurólogos tienen que participar desde que está comenzando la enfermedad. Es difícil el diagnóstico en los primeros momentos, pero en nuestro país afortunadamente los neurólogos, que son quienes tratan esta enfermedad, están muy bien formados, preparados para sospechar clínicamente de la enfermedad y confirmarla o descartarla con los exámenes correspondientes, dentro de los cuales la resonancia magnética de cráneo y médula es fundamental.

-¿Cómo está Uruguay en cuanto a esta enfermedad?

Nosotros hicimos juntos todos los neurólogos del país, en los años 1999 y 2000, el primer estudio de prevalencia de la enfermedad, y la prevalencia es 21 o 22 casos por 100.000 habitantes. En ese momento era la prevalencia más alta de América del Sur, incluyendo América Central y México. O sea que el Uruguay es uno de los países de América del Sur que está en el nivel más alto de prevalencia. Ahora se está por terminar un estudio que hace el Instituto de Neurología sobre la incidencia, que es el número de casos nuevos por año por cien mil habitantes, que aproximadamente es 2,5. Esto daría que por año habría 67 casos nuevos de personas con esclerosis múltiple. Pero las personas en Uruguay tienen un acceso bastante rápido al Sistema Nacional de Salud y también a los neurólogos específicamente, eso es muy importante, porque en otros países eso no se da. Y además, como le decía, los neurólogos están bien preparados para sospechar y hacer el diagnóstico precoz. Es fundamental el diagnóstico precoz para comenzar un tratamiento oportuno, porque en las primeras etapas es donde se juega el futuro del paciente. Se puede enlentecer y frenar el avance de la enfermedad y evitar las secuelas neurológicas. En ese sentido el Uruguay está muy bien preparado. El único problema es que hay algunas formas muy activas y agresivas de entrada, que no permiten un tratamiento muy adecuado y oportuno. Por suerte son pocos comparados con los demás pacientes con esclerosis múltiple. Salvo raras excepciones, esta enfermedad no afecta la sobre vida, es excepcional que hoy en día un paciente muera por esclerosis múltiple.