«La duda si vale la pena el corrimiento del muro»

El presidente de la Liga no se baja de una convicción: el parque Ernesto Dickinson puede ser potenciado en el futuro, a través de las mejoras que se le introducirán.

Luis Alberto Arreseigor apunta a la nueva zona de vestuarios e incremento de la capacidad locativa en el sector Este, Tribuna Esc.

Fernando Irazoqui. En tanto, un aspecto no menor se transforma en interrogante. «La duda es si vale la pena el corrimiento del muro, desde el momento que los 98 metros en el largo nos habilita a poder jugar partidos OFI-AUF, de acuerdo a lo que en su momento nos apuntó el presidente de AUF. A 105 metros, es obvio que no podremos llegar nunca, por una cuestión de espacio».Desde el presidente de la Liga a EL PUEBLO, el anuncio respecto a la incorporación de los Arquitectos, Maulela y Sabaño, a los efectos de la comisión pro-Dickinson. Mientras que el Arq. Adolfo García Da Rosa, no deja de ser uno más. Todo tiende a suponer que el 2022 será clave para el Dickinson y el mejoramiento que se va impulsando desde los planes que se ajustan.