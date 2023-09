“La docencia se siente y se lleva en uno mismo”

Water Nessi ex Maestro y Director

El 19 de Junio de 1971, Walter Nessi se recibía como maestro, allí comenzó una trayectoria intensa y con varios pasajes en distintas escuelas del departamento.

Uno de los mojones en la vida de “Bochin” (cómo así lo conocen sus amigos y allegados) fue cuando finalizando la década de los ’80 comienzan las obras en el barrio Uruguay para la creación del edificio de la escuela 107.

Cómo siempre, aquellos maestros, debían internarse en el interior del departamento para luego venirse a la capital departamental.

“Después de recibirme, la escuela de Pueblo Olivera fue el primer destino después de ser designado, en aquellos momentos era un galpón de chapa de Zinc y piso de ladrillo. En total había tres maestros, tuve la oportunidad de trabajar durante 3 meses; setiembre, octubre y noviembre.

Un dato anecdótico es que para llegar a la escuela, todos los lunes el ómnibus nos dejaba en la ruta y para eso, nosotros caminábamos unos cuantos kilómetros abriendo en total siete porteras. Atravesábamos el campo para llegar.”

Valentín y Lavalleja

“Un tiempo después me tocó en Puntas de Valentín. Un par de años estuve en Colonia Lavalleja en la Escuela Granja N° 19.

La policía en su móvil, nos ayudaba a llegar, siempre o algún vecino que nos iba a esperar, eso se daba mucho en la campaña porque la gente afuera es así.

En Lavalleja la experiencia fue otra porque el centro de estudio tenía doble turno y la cantidad de maestros era importante; en total éramos catorce.”

Espinillar y su Escuela

“Hubo un lugar donde me sentí muy especial, fue la escuela 101 de Espinillar, el trato que recibimos allí fue muy lindo. Éramos solamente dos maestros, en el año 1983-1986.”

La llegada de la luz eléctrica

“En el Tropiezo funciona la escuela 66 donde fui el único maestro y director.

Allí primero me alumbraba con la lámpara Aladino, luego llegó la electrificación rural y pasamos a iluminarnos con lámparas, fue todo un cambio para el pequeño poblado.”

Los maestros; actores sociales

“El trabajo social iba de la mano de la docencia, éramos actores que estábamos inmersos en la sociedad o sea en la comunidad.

En la Escuela 48 de Villa Constitución por ejemplo, fuera del horario escolar trabajamos haciendo actividades con grupos de jóvenes, incluso lo denominamos “El Cardenal”. Realizábamos distintas actividades, plástica, danzas, deportes, carpintería, manualidades, pintura.

En Lavalleja existió el grupo de Jóvenes ‘El Zorzal’ también se realizaban actividades similares. Nosotros guiábamos a los más jóvenes y ayudábamos.”

En el interior; un parto y el avión ambulancia.

“Un día estaba en clases en la Escuela de Tropiezo y vino un vecino corriendo a avisarme que una muchacha estaba a punto de dar a luz. Lo único que tenía a mano era una motito chica, en la que me movía dentro del poblado. De la escuela me fui a la comisaría, yo sinceramente no me animé a asistir el parto, llegue en la moto hasta Tropezón y en camioneta se la llevaron a la vecina hasta el hospital.

En otra oportunidad, en la escuela 87 de Paso del Tapado, un vecino sufrió un accidente trabajando, se lastimó una de sus piernas, cuando lo vimos la herida estaba muy mal. Para cortar el sangrado se había puesto, Queroseno, Azúcar, telas de araña, pero no había de nada, sus ‘remedios caseros’ no le funcionaron. Lo que hice fue vendarlo muy fuerte y tratar de cortar la circulación. Pedí que alguien fuera hasta Cerros de Vera que quedaba a dos leguas ( un poquito más de 9 kilómetros), para solicitar el avión ambulancia y trasladarlo al hospital Salto. Allá apareció Rattin en su Avión y se lo llevó a la ciudad.”

El extremo este y la necesidad de otra escuela.

La historia de Walter Nessi atraviesa la zona del extremo este; allí puso cimientos a la escuela de Barrio Uruguay y la huella marcada en la escuela 14 de barrio Artigas dónde se lo recuerda con mucho cariño.

“En el ’88 la escuela 14 compartía edificio con la 107 de Barrio Uruguay. Estaba en los proyectos hacer un nuevo edificio pero no sé llegaba a consumar por la falta de recursos y principalmente de terreno. La demanda ers muy grande ya que la zona estaba en una constante expansión.

En el Barrio Uruguay mismo había viviendas que funcionaban como salones.

Luego llegó la Intendencia para darle solución al problema edilicio. El entonces Intendente, el escribano Eduardo Malaquina organizó la construcción del edificio escolar durante todo el ’88 y ’89.

En abril de 1990 se inauguró oficialmente esa escuela, para ello vinieron muchas autoridades nacionales y realmente fue un gran logro para la zona.

Fui director de las dos escuelas; de la 107 y de la 14, me vienen en este momento muy lindos recuerdos.”

‘Un gran aporte a la sociedad’

Por último y para cerrar el maestro y director Walter Nessi, hoy ya jubilado reflexiona sobre su desempeño en la enseñanza.

“Yo defino la docencia como un gran aporte a la sociedad, una gran ayuda a los jóvenes principalmente, primero niños. La docencia se siente y se lleva en uno mismo.”