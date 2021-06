La diplomacia exige un cuidadoso manejo de las expresiones

Los mexicanos descienden de los indios, los brasileros salieron de la selva, mientras que nosotros los argentinos bajamos de los barcos, palabras más, palabras menos fue lo que señaló el presidente argentino, Alberto Fernández que de esta forma pensaba regocijarse ante el presidente español, en reciente visita al país vecino.

En tanto la embajadora de Palestina en el Uruguay, lamentó la última decisión de nuestro país, ante el bombardeo entre Israel y Hamas, votando en contra de la conformación de un tribunal que investigara si hubo crímenes de lesa humanidad y violación de los Derechos Humanos en el reciente bombardeo. La embajadora sostuvo que con esta decisión Uruguay ha dado un paso atrás en la cuestión.

Las reacciones no se hicieron esperar, a Fernández le hicieron saber, con sobrada razón, que sus palabras representaban un menosprecio y una discriminaban a mexicanos y brasileños, a quienes indirectamente consideraba inferiores a los europeos, de quienes supuestamente descendían los argentinos.

Esto obviamente no ayuda en la consideración que muchas veces los sudamericanos atribuyen a los argentinos, que englobando a todos como si fueran algunos porteños, se los considera “agrandados” y vanidosos y esto no se salda con un pedido de disculpas, por supuesto, porque desnuda un pensamiento o una convicción innegable, que aunque sólo se refiere a unas pocas personas, se los extiende a todas las de la misma nacionalidad y se ha nutrido en muchas ocasiones precisamente de estos yerros.

En cuanto a la embajadora fue convocada por el gobierno uruguayo para que explicara sus afirmaciones.

En ambos casos queda demostrada la importancia de la diplomacia porque cualquier yerro o distracción que lleve a utilizar términos inadecuados, puede tener una repercusión inesperada.

Estas líneas no tienen por objetivo descubrir donde está la razón, ni siquiera la verdad, sino poner en evidencia la importancia de las expresiones que se usen cuando de alguna manera se representa a un país.

Nunca mejor que ahora para dejar clara la importancia de esta representación. Más allá de lo que se pueda ganar en algunos casos existe un gran riesgo de asegurar o trasmitir algo incorrecto o desagradable para quien o quienes se representa.

La diplomacia es precisamente el arte de decir sin ofender. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

A.R.D.