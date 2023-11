La dimensión programática

En dos semanas semanas se estará realizando el Congreso del Frente Amplio el mismo se habilitarán formalmente las cuatro precandidaturas y se definirán las Bases Programáticas para el próximo período de gobierno. Entendemos que es lo más importante. Definir el para qué queremos ser gobierno y que cosas vamos a hacer para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Algunas cuestiones ya se saben, son parte de la identidad del Frente Amplio y por tanto orientadoras del accionar de la fuerza política por lo que no es necesario que se definan por parte del Congreso, por ejemplo la defensa del interés general por sobre los sectoriales o particulares; cuidar a las grandes mayo-rías y no solamente accionar en función del interés de los malla oro o del sector inmobiliario por dar algún ejemplo. Otras requieren de definicio-nes por parte del Congreso. La propuesta que estará en discusión, se elaboró con el aporte de cientos de personas de todo el país durante casi dos años y plantea entre otras cuestiones la necesidad de la transversalidad, ya que la realidad compleja del mundo actual así lo requiere. No sería entendible que una propuesta programática para este momento histórico no lo contemplara.

Para quienes estamos en esta región, es importante que la territorialidad sea uno de esos ejes transversales en la propuesta que se pone a discusión y que desde todas las áreas se buscará atender las diferentes condiciones que tiene cada uno de ellos.

La propuesta reconoce que no es lo mismo el litoral norte donde nos encontramos que la frontera seca con Brasil o el litoral sur con el este o centro o la zona metropolitana de Montevideo.

Y como no es lo mismo deberá ser atendida con políticas públicas que atiendan esas particularidades.

Por primera vez en la historia, tendríamos políticas públicas adecuadas a las realidades de los territorios regionales. Esto, si somos inteligentes, nos puede ayudar a revertir la situación de rezago en la que está nuestra región, potenciando nuestras fortalezas en cuanto a la producción, en especial en la incorporación de valor que quede en la zona, pero también en lo que hace a la inversión en infraestructura, para la logística y el transporte terrestre. Pero también en lo que hace a la distribución de la riqueza y en la mejora de las condiciones sociales y de hábitat de las personas, donde entre otras será imprescindible la inversión desde el gobierno nacional en la política de vivienda, dimensión que en estos cuatro años no pudo superar los anuncios. No es posible un desarrollo sostenible si no se produce junto al crecimiento económico una justa distribución de la riqueza y un adecuado cuidado ambiental que gene-re calidad de vida de todas las personas. Si no llega a todos y cada uno de los uruguayos no es sustentable.

La propuesta programática que se pone en discusión va en esa dirección.

Las propuestas programáticas, tienen la importancia de dotar a la política de contenido, de superar el discurso vacío. Para quienes pensamos que la política regula la vida de las personas en sociedad, lo que lo hace una cuestión seria e importante, es imprescindible discutir sobre los contenidos, las razones y las formas de ejecutarla.

Por estas razones entendemos que es impostergable exigirles a todos los partidos políticos y candidatos pro-puestas para transformar la realidad, que digan que pretenden hacer y como lo harían. Como sociedad, será lo único que nos permita supe-rar la discusión vacía o la foto

video en las redes sociales como única propuesta y es el único antídoto contra la aparición de maravillosos eslóganes que como las hadas de los cuentos infantiles van a solucionar todos los problemas con su varita mágica. Junto con las propuestas, tendremos los precandidatos con los que llegaremos a las elecciones internas y recién a partir de ahí con las fórmulas de candidatos a presidente y vice y candidatos al Senado y a Diputados para las elecciones generales de octubre del año que viene.

Nuestra apuesta es por Mario Bergara, quien encarna la mejor tradición del seregnismo, aprendió mucho junto a Astori en la gestión de Gobierno que enriqueció en este período en el Senado y especialmente es un político que plantea la discusión en términos de propuestas. Esto lo convierte en uno de los pila-res de la renovación frenteamplista.

De la misma forma que Seregni lo hizo en su momento queda hecha la invitación a “la unión de todos los orienta-les honestos” para la construcción de un gobierno frenteamplista y especialmente para acompañar la propuesta de Mario Bergara como precandidato.