La derrota dela frustración

Las comparaciones no son odiosas: son necesarias. Pero además, son inevitables.

Los seis puntos de Uruguay alcanzados en el despegue del ciclo de Diego Alonso, no esquivan el ayer no tan lejano de Tabárez en la Dirección Técnica y ese final decadente, vacío, apagado. El presente es de un contraste brutal. Sacado de la misión, porque lo suyo se convertía en síntesis de la desolación, hay que suponer que el mando mayor de AUF pegó el golpe de espada en el momento justo, para que la frustración comenzara a ser derrotada sin más vuelta. De imagen tristona, de mirada incierta, de gestos inexistentes que incitaran a alguna rebeldía, Tabárez se fue en solitario. No tenía tanto para exponer, ante el mazazo de la decisión que lo echó de cuajo del esquema que en la Asociación Uruguaya de Fútbol alimenta el ciclo de selecciones nacionales.

El 80% del país futbolero quería esto que ahora se paladea. Por sobre todo, una recuperación es la más saliente, la más gratificante: la recuperación de la alegría, de la identidad en lo posible otra vez. La entonación colectiva. Tabárez dividió las aguas. Y desde su vitalidad creadora, Alonso se para en la vereda de enfrente.



Son la noche y el sol. La penumbra que enquista y el amanecer que renueva.

¡Menos más que son polos opuestos!

No se trata desde EL PUEBLO, de apelar a cuestiones surgidas desde el partido que el que más o el que menos lo vio. Tan solo y simplemente esta recompensa que supone VOLVER A CREER desde la nueva postura de quienes son parte del nuevo ciclo.

Jugándose,a Facundo Pellistri, Alonso siente que en el fútbol a la fantasía le ocupa lugar y que los más veteranos son capaces de reflotar desde el querer y el compromiso, como en los casos de Godín y los nuestros Suárez y Cavani, mientras las nuevas cartas en el esquema (Araújo, Rochet, Olivera, Núñez, Canobbio, tan solo entre otros), amplifican la nueva raíz celeste.

El mensaje que Diego Alonso va dejando para el Uruguay futbolístico (¡Salto incluído, faltaba más!), es que se pueden variar situaciones de hecho, a partir del atrevimiento puntual y la suma de criterios en general.

Solo basta comprobar a través de los primeros planos que potencia la televisión, LA

ACTITUD DE PARTE DE QUIENES SON PROTAGONISTAS EN LA CANCHA. La actitud suele decidir, no solo partidos en el fútbol, también destinos.

La actitud del Uruguay del 2010 hasta el 2015, aquella de la validez incuestionable. Más después, la soberbia iría a escribir su propia historia. Cuando los seres humanos pretenden transformarse en dioses terrenales. Y no lo son. Son fatalidad de creencias.

Una victoria de la selección hace bien. Hizo bien el 3 a 0 del primer tiempo. Hizo bien el 4 a 1.

Hizo bien los 6 puntos en 6. Hizo bien esta refrescante condición de cuartos en la tabla general y en puesto de avance directo al Mundial de la exótica Qatar bañada en oro.

Los pueblos necesitan de la victoria deportiva. La victoria deportiva es un componente más, sobre todo en tiempos como estos, enlutados por tanta pandemia en estado de miserable guerra.

Para los salteños, noche vital. Suárez y Cavani al gol. Arambarri para sumar unos minutos también.La expresividad de la goleada, que atormentó a la Venezuela caída.

Los 22 puntos que obligan a soñar, mientras ese tal Pellistri, privilegiado duende de la creación tan romántica como efectiva, parece interpretar a cabalidad el mensaje de la alegría reconquistada, y lejos de los candelabros que soportan las velas de la incertidumbre.

Aquella incertidumbre que ganó espacios de vida, a partir de la frustración que fue toldando el cielo celeste. La frustración en tiempos de derrota.

O de aquel hundimiento tabarista, que enhorabuena ya fue.

Y para nunca más volver. Menos mal.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-