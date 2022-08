La demanda marcó la dinámica en Plaza Rural 251

Plaza Rural realizó este jueves, su edición número 251 con una oferta de 3.440 vacunos en la cual, la comercialización alcanzó el 97% de ventas, unos 3.226 animales. La gran demanda marcó la dinámica de la subasta que ya en lo previo al comienzo, contaba con un alto porcentaje de preofertas confirmadas. La escasez de oferta de ganados para el campo, sumado a la alentadora recuperación de los campos naturales y mejoramientos, producto de prácticamente un mes con el clima jugando a favor, volvieron a repercutir positivamente en el resultado del remate y la firmeza del mercado.

Alejandro Zambrano señaló que fue un muy buen remate, en un mercado mayormente demandado por sobre la oferta, con mucho interés debido al movimiento de consultas y preofertas. Agregó que en algunas categorías sorprendió el resultado de los promedios como el caso de los terneros que promediaron los 3,05 dólares, aumentando un 2,1% respecto al remate pasado, con muy buenos ganados y terneros más pesados. También destacó el resultado para las categorías de novillos y vacas de invernada con referencias muy interesantes comparativamente con la venta 250 del consorcio.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -180 kg. U$S 3,35 (7,0%); terneros +180 kg. U$S 2,95 (1,6%); terneros U$S 3,05 (2,1%); terneros/as U$S 2,93 (5,8%); novillos 1 a 2 años U$S 2,88 (4,3%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,96 (11,8%); vacas invernada U$S 2,24 (3,8%); terneras U$S 2,92 (4,5%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,59 (0,1%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,51 (-1,6%); vacas de cría U$S 2,45, vientres preñados U$S 974,71 (-9,0%); vientres entorados U$S 714; piezas de cría U$S 488,26 (2,6%).

Las próximas ventas de Plaza Rural serán los días 17, 18 y 19 de agosto y hasta el próximo lunes están abiertas las inscripciones del remate 252.