Cuenta la historia que en los años 60 y 70, un Torneo se transformó en pasión de los sectores del Interior en cada uno de los departamentos litoraleños: el Torneo del Río Uruguay, impulsado por una confederación que se había creado a esos efectos.

La Liga de las Colonias Agrarias fue una más, no solo jugando….también campeonando. Participaban entre otros, Bella Unión, Young, Quebracho, Tomás Gomensoro, Belén, sectores de Soriano y de Colonia.

Cada fin de semana, era la fiesta del pueblo. Era. Hasta que alguien o algunos bajaron el pulgar. En el caso de Belén, fue campeón en 1991 con Wilson Núñez y Fabián Colombo, entre otros.

El año 1979 para 18 de Julio de la Liga Agraria fue inolvidable: completaba nueve años de consagraciones consecutivas y llegaba a la final del Campeonato del Interior de Clubes, para ganarla después. Ante Lavalleja de Minas y jugando de visitante, un 5 de agosto. En aquellos años, todo el fenómeno del fútbol agrario. Por el número de equipo en dos divisionales, por los enconos deportivos, por la tradición de equipos. Cuesta admitir por ejemplo que ya San Lorenzo sea parte del pasado. Dejó de jugar hace un par de años. Tristísimo.

Miguel Villarruel es de los que tiene identificación plena con la Liga Agraria.

Parte de ella. El sentimiento anda por esos lares, más allá de haber sido el DT de Arsenal en torneos pasados y en este 2022, para conformar con Martín Texeira la dupla en Salto Nuevo.

El sábado a la noche, la dirigencia de la Liga Agraria aguardaba otro tipo de respuesta en el Vispo Mari, en ocasión de los partidos preparatorios ante Villa Constitución. Sin embargo, apenas se superó la centena. O algo más. Pero no tanto más,

«Hay hechos que uno los comprueba y no es de ahora. La costumbre del aficionado agrario fue cambiando con respecto al fútbol. Ya no es como antes, en que llegaba el domingo y el disfrute era la cancha y ver al cuadro de uno. Gente que dejó de ir y aparecen otras decisiones en quienes fueron parte del fútbol. Mucha de aquella pasión se fue perdiendo y uno ve sin embargo, que a nivel de la Liga Salteña la realidad es otra. Sigue habiendo un porcentaje altísimo a favor del fútbol. Para nosotros no es fácil modificar, por eso esperamos respuesta de esos aficionados de la Liga Salteña, que también puedan sumarse cuando Liga Agraria sea local. Después de todo, también los estamos representando a ellos»