La corrupción en las cárceles existe y no hay que barrer bajo la alfombra , hay que decirlo con claridad a los nuevos efectivos

Director Nacional de INR Luis Mendoza

Como lo informamos en estas páginas recientemente se realizó el acto de egreso de 12 policías penitenciarios que pasan a cumplir funciones en la Unidad 20 del INR.

De la actividad participó el Director Nacional de INR Inspector Ppal. (R)Luis Mendoza.

Su oratoria tuvo un fuerte componente de compromiso hacia el trabajo pero también hacia la responsabilidad para con el privado de libertad. Se detuvo en reafirmar los objetivos del Instituto de Rehabilitación y el compromiso que esto implica tanto para las autoridades como para los policías a cargo, como en el caso de los nuevos policías penitenciarios de Salto.

«Su función penitenciaria significa el compromiso con la rehabilitación de las personas privadas de libertad . Es una tarea difícil ya que la misión es ayudar, dar oportunidades. Como policías tenemos que ajustarnos a la normativa legal pero tambièn tenemos que tener vocación de servicio y hacer cumplir las normas y lo que dice la Constitución para que la cárcel sea la profilaxis del delito y sirva para rehabilitar» señalaba en un fragmento de su oratoria.

En la parte final , les aconsejó a los egresados no caer en las tentaciones de corrupción que se da en los recintos donde logicamente comenzarían a desempeñarse.

«Como policía de muchos años les aconsejo que no se dejen encandilar por los tentáculos de la corrupción . En esta función todos sabemos que la corrupción está siempre latente y se aprovechan de la debilidad humana, y ustedes tienen que alejar eso y honrar el uniforme , ese uniforme que orgullosamente lo llevó el agente Raúl Nuñez el cual perdió la vida trabajando acá y tiene que ser un ejemplo para ustedes y una motivación para alejar el fantasma de la corrupción y trabajar todos los días para que la rehabilitación sea posible.»

VARIOS FUNCIONARIOS POLICIALES FORMALIZADOS

Ante estas afirmaciones tan claras y contundentes , EL PUEBLO consultó al Director Nacional del INR sobre cuales son esas tentaciones a las que se exponen los nuevos policías penitenciarios. Explicó que hay muchas y hay privados de libertad que pueden pagar importantes sumas de dinero para quienes respondan a sus pedidos. Por estos casos decorrupción se han formalizado este año a varios efectivos policiales.

«Esas tentaciones son muchas y esto se lo digo a todos los que egresan , tenemos muchas personas que están privadas de libertad por narcotráfico y con un nivel económico muy alto . Me baso además en que el año pasado se formalizó con prisión a 10 funcionarios . Estos fueron a la cárcel, pasaron de estar afuera de las rejas a dentro de las rejas por actos de corrupción , por ingresar drogas, por ingresar armas , por ingresar celulares a un establecimiento carcelario.»

Mendoza informó además que en lo que va de este año se han formalizado tres efectivos más por corrupción.

«Hoy en lo que va del año tengo 3 funcionarios que fueron formalizados con medida alternativa por vender teléfonos celulares a los internos por una cifra de dinero importante , me baso en hechos reales que me duelen . Eso es corrupción y a los nuevos hay que hablarles clarito y decirles que no se dejen tentar . Muchas veces les falta dinero para pagar la luz, el agua, y son tentados para ingresar celulares o droga por montos de dinero que a veces es como un sueldo de ellos, estamos hablando de unos $ 40 mil.»

Refiriéndose al salario del funcionario policial dijo que es un sueldo seguro.

«Es un sueldo y un trabajo seguro si ellos siguen las reglas, pero la corrupción existe y no hay que esconder ni barrer para abajo de la alfombra, hay que decir las cosas. Me duele cada vez que digo que tres funcionarios, dos del interior y uno de Montevideo en este caso perdieron el trabajo por ingresar celulares a la cárcel. Hay que insistirles que eso no es digno de un policía y que tienen que honrar el uniforme.»

Recordemos que los policías penitenciarios que ingresan a la Unidad 20 fueron formados en la Escuela Departamental de Policía de Salto.