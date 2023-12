La corona….¿a qué rey?

El jurado de los premios The Best, integrado por los capitanes y seleccionadores de todas las asociaciones miembro de la FIFA, un periodista de cada país y el voto del público, determinó quiénes son los tres finalistas que aspiran al galardón del mejor futbolista del mundo. La distinción abarca el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 (un día después de finalizado el Mundial de Catar) y el 20 de agosto de 2023, y el ganador se dará a conocer en la gala del 15 de enero próximo en Londres. La FIFA preseleccionó a 12 futbolistas. De esa lista, cada votante dio cinco puntos a su primera opción, tres a la segunda y uno a la tercera, con la salvedad de que los capitanes de las selecciones no podían votarse a sí mismos. Los elegidos fueron el mediapunta argentino Lionel Messi (Inter Miami), el extremo francés Kylian Mbappé (París Saint Germain) y el centrodelantero noruego Erling Haaland (Manchester City).