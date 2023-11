La coordinación del Centro de Frontera Concordia-Salto continúa entregando certificados de atención preferencial.

En el día de ayer, el Coordinador del Centro de Frontera Concordia – Salto, Diego Labeque Drewanz, hizo entrega de más autorizaciones de atención preferencial en el Centro de Frontera, estrictamente por razones de trabajo o estudio. En lo que va del año se han realizado más de 200 solicitudes, las que se las analiza en el cumplimiento de los requisitos, para su posterior otorgamiento.

Estas autorizaciones, nacieron de una decisión de gestión que implementamos solo en nuestro Centro de Frontera, luego de un trabajo consensuado con todos los organismos migratorios, aduaneros, fitosanitarios y de seguridad que trabajamos cotidianamente en el Centro de Frontera, contemplando la facilitación del cruce por la necesidad que tienen las personas que viven en una de las ciudades de frontera y trabajan o estudian en la otra, menciona Labeque Drewanz.

Y el balance de esta decisión ha sido muy positiva, permite a los autorizados por razón de trabajo o estudio lleguen a tiempo a sus lugares de trabajo o instituciones educativas, sorteando las largas filas que se forman a diario para el cruce.

“Creemos que nuestra gestión en un organismo del gobierno nacional, tiene que servir para crear puentes, para continuar fortaleciendo los vínculos regionales entre los países de frontera, del MERCOSUR, mal que le pese a un candidato a la Presidencia de la Nación que considera que el MERCOSUR no debiera existir. Si el Estado es bien administrado o gestionado, no es un obstáculo, es un creador y garante de derechos”, finalizó Labeque Drewanz.

A continuación, se detallan los requisitos que deben cumplir las personas, para acceder al otorgamiento de las autorizaciones de atención preferencial en el Centro de Frontera Concordia – Salto:

Documento Nacional de Identidad argentino y Cédula de Identidad uruguaya de la persona (en caso de no tener la Cédula de Identidad uruguaya se deberá tramitar la residencia por razón de trabajo o estudio en la Dirección de Migración uruguaya, oficinas en Salto. En caso de no tener el Documento Nacional de Identidad argentino, se deberá tramitar la residencia en Argentina a través del Consulado argentino en Salto o bien,a través de la Dirección Nacional de Migraciones argentina. Con solo comenzar con el trámite de residencia precaria, con constancia del mismo, podemos avanzar en el trámite de atención preferencial. Sin el mismo, no se podrá comenzar con el trámite).

Constancia laboral en donde trabaja, con indicación de los días y horarios de ingreso y salida del mismo. En caso de ser horarios intermitentes, colocar horarios aproximados de ingreso y egreso al trabajo. Si trabaja de manera autónoma o independiente, estar registrado/a ante DGI (Dirección General Impositiva en Uruguay), o en AFIP (si la profesión, comercio, oficio es en Argentina, con constancia de inscripción).

Certificado de vecindad y/o domicilio de residencia habitual: trámite realizado por ante la Jefatura de Policía de la ciudad donde vive o en la Comisaría más cercana que realice dicho trámite.

Título del vehículo en el que circula (sea como titular o con autorización de manejo con tarjeta o mediante Poder). El vehículo debe estar registrado en el mismo país en donde reside la persona. No se puede otorgar una autorización a persona que viva en una ciudad de un país y el vehículo esté registrado en otro país, por normativa MERCOSUR.

BPS/AFIP: Si la persona trabaja en relación de dependencia, la documentación que acredita el vínculo laboral con la institución empleadora. (Constancia de BPS en la República Oriental del Uruguay o registración en AFIP formulario 931 o similar de acreditación de la relación de dependencia)