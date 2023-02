La construcción de la esperanza

Reflexiones sobre las fortalezas y mejoras para el Uruguay del futuro.

La esperanza es una combinación entre la realidad y un objetivo deseado.

La realidad de Uruguay en la actual coyuntura global y regional nos permite ser optimistas. El objetivo deseado surge del análisis de nuestras posibilidades, de nuestras fortalezas y mejoras necesarias, con base en evidencia y no en prejuicios.

Ignacio Munyo (Montevideo, 23 de enero de 1980) es economista, docente, columnista y ejecutivo. Está casado desde 2004 y tiene cuatro hijos.

Actualmente, se desempeña como director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

Es también profesor catedrático de Economía en el IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, columnista regular del diario El País y miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Montevideo.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en empresas y organismos internacionales. Fue consultor de Grant Thornton, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos.

Previamente, fue economista de CERES e investigador no residente de la Brookings Institution (Estados Unidos). Tiene presencia en medios como Harvard Business Review, Bloomberg, Financial Times, CNN, BBC, AFP, Efe, The Washington Post, Chicago Tribune, El Nuevo Herald de Miami, El País de Madrid, O Globo de Brasil, Folha de São Paulo, La Nación de Argentina, entre otros.

Ha publicado varios artículos —enfocados en asuntos sociales de Uruguay— en revistas científicas internacionales como Journal of Public Economics (Reino Unido), Review of Economic Dynamics (Estados Unidos), Journal of Economic Behavior & Organization (Países Bajos), Kyklos International Review for Social Sciences (Suiza), Journal of Law & Economics (Estados Unidos), Management Research (España), The Innovation Journal (Canadá), The Journal of the Knowledge Economy (Alemania) y Scandinavian Journal of Economics (Suecia), entre otras.

En 2021 publicó el libro La revolución de los humanos.

El futuro del trabajo (Penguin Random House).

Es economista por la Universidad de la República, master en Economía por la Universidad de Chicago y doctor en Economía por la Universidad de San Andrés. También se ha graduado en programas de Dirección de Empresas en el IEEM y en Harvard Business School.