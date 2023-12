La consigna para el 2024 será fortalecer el comercio local buscando solucionar en conjunto problemas comunes

Nueva Directiva del CCIS

El Centro Comercial e Industrial de Salto tiene nueva comisión directiva que preside el Guillermo Luzardo.

Luzardo es Contador, tiene 35 años de edad, casado y padre de Paulina de 5 años y Guadalupe de 2 años. Se desempeña en la empresa familiar que comenzó su abuela y que ya cuenta con 48 años en el rubro supermercados, y una panadería, de las que también forman parte sus padres y hermanos

Lo secundan en la comisión como Vicepresidente Gustavo Baiz , Secretaria Aline Bisio, Pro Secretario Alfredo Freitas ,Tesorero Cr. José Pedro Macció y Pro Tesorero Q.F. Ma. Eugenia Lagreca.

En esta nueva gestión se continuará el formato y líneas de trabajo que se venían aplicando.

«Sí la verdad que pensamos en la nueva comisión directiva seguir la misma línea que venimos trabajando porque si bien los cargos son nuevos las personas somos todos los mismos y seguimos con las 8 comisiones sectoriales para atender la problemática de cada sector en cada comisión”







Fortalecer el comercio local

Luzardo dio cuenta de la prioridad para el año 2024.

«La consigna de trabajo para el año que viene para nosotros será fortalecer lo que es el comercio local, tratar de buscar los problemas que tenemos en común y brindar capacitaciones, actualizaciones, traer profesionales que nos agiornen a lo que es la realidad del trabajo y del comercio del día de hoy, para justamente tener empresas de nuestra ciudad en continuo crecimiento”, adelantó Luzardo.

«En realidad la mayoría de los rubros lo que estamos viviendo es una crisis porque ha habido una baja importante en las ventas con todo el tema de la diferencia cambiaria , sin embargo lo que vemos es que el socio ha quedado conforme sobre todo con lo que se ha hecho a través de los descuentos con BROU recompensa, que autoservicio y supermercado logramos sumar a la farmacias y ahora logramos también sumar las carnicerías, son rubros que se ven bastante afectados pero que por lo menos con ese 30% de descuento tiene una herramienta para ofrecerle al consumidor un descuento en el precio»

Acotó que los comerciantes también han quedado muy conformes con lo que es la Promo del Millón que le dan la posibilidad al consumidor de participar ahora en el tramo final del sorteo de un auto cero kilometro, el domingo 17.

Proyecto de control de trasiego de mercadería

EL PUEBLO consultó a Luzardo sobre el proyecto de control de trasiego de mercadería presentado por el Dr. Carlos Cabrera (publicado en nuestro medio). Al respecto dijo no estar muy de acuerdo y argumentó su posición.

«Si bien en directiva no lo hemos tratado y discutido, yo lo he visto, lo he leído y en mi opinión personal es un proyecto que lo veo de difícil implementación y que tampoco nos da una solución. Como comercio nosotros estamos apuntando del lado de la competitividad, de trabajar en la competitividad, y si somos más caro que Argentina buscar por qué somos más caros y atacar los problemas de raíz. Ahora el Banco Central de Uruguay va a sacar un informe estudiando productos puntuales de los que tienen mayor diferencia de cambio y se hace un estudio minucioso de por qué por ejemplo una pasta dental en Brasil tiene un precio y en Uruguay tiene otro»

«Queremos atacar los problemas raíz y no tener que estar diciéndole a la gente o poniéndole límite a la gente de quién puede ir, quien no puede ir, no, queremos ser competitivo y ofrecer al consumidor precios competitivos, para que compre de este lado pero no estar restringiéndole, yo personalmente voy por ese lado»

«También hemos hablado con importadores que lo que dicen es que Uruguay es un país muy burocrático, hacen controles, se cobran aranceles y se demoran muchos días para que un producto ingrese entonces todo eso termina sumando costos. Si es así realmente tendría que reverse porque si es un producto MERCOSUR que en el LATU de Brasil por ejemplo se hizo todo el estudio el examen y el producto es apto, acá en Uruguay debería ser apto también y no tener que pasar por todo su control burocrático que en realidad terminan encareciendo los productos.»

Las diferencias regionales

En relación a la situación del norte del país, que se ha profundizado por la diferencia cambiaria, nuestro entrevistado afirma que hay que mantener las medidas dispuestas los últimos tiempos.

«Desde el Centro comercial tenemos la visión que como país tenemos dos realidades bien distintas, una lo que es Río Negro al Sur y otra al Norte. Si uno mira los números de desempleo, inversiones, nota que hay una diferencia que pone en desventaja a nuestra región»

Sostuvo que «la única manera de promover el desarrollo acá es mantener las medidas como el descuento del combustible y descuentos con tarjeta para que el comercio se fortalezca, el desempleo baje y que sigamos creciendo porque de lo contrario cada vez la brecha entre las dos regiones van a ser más amplias»