La consigna es ¡firmar!.

La campaña de recolección de firmas “No a la usura y por una deuda justa”, iniciada por Cabildo Abierto y en particular encabezada por su líder el Senador Guido Manini Ríos, ha superado las 78 mil firmas y continúa a un ritmo sostenido cumpliendo con las pautas previstas por el Comisión Nacional pro Plebiscito.

La respuesta de la población ha ido ”in crescendo” a medida que la información les va llegando, información que está desaparecida de los medios y de las redes de manera muy llamativa; quizás porque se esté rozando a intereses económicos muy poderosos, que ejerce un efecto de control en todos los sentidos.

Días atrás en un evento que se llamó: El Crédito en el Uruguay; especialistas vinculados a las financieras se manifestaron acerca de los deudores del BHU y sobre la reestructura de las deudas que se busca a través del Plebiscito.

El expresidente del BCU y hoy asesor de la OPP, Julio De Brun, el socio CPA Ferrere, Alfonso Capurro y la Directora Ejecutiva de ABPU, Asociación de Bancos Privados; Bárbara Meinzer, se manifestaron sobre el tema.

Llegaron a decir “Es muy malo que este tema haya renacido en estos momentos”, a eso lo mencionó De Brun, y sus dichos son absolutamente inexactos. Este tema está planteado desde hace tres años, lo que ocurrió y que no menciona, es que todo el sector ignoró la preocupación del senador Manini Ríos. También ignoró el sistema político este problema del endeudamiento, demostrando una espeluznante insensibilidad ante la extrema gravedad a la que han sometido a más de un tercio de los compatriotas.

Los que recién salen AHORA a combatir esta iniciativa de Plebiscito para la Gente, son los que, en todo este tiempo, han estado ausentes por no decir de espaldas a la realidad y sin dudas tienen intereses creados para que nada cambie.

Pero además lejos de participar para realizar aportes ante una situación caótica que padecen más de un millón de uruguayos, salen a enfrentar la que hasta ahora es la única salida propuesta para la salvaje destrucción de la vida financiera de nuestros compatriotas que nuestro estado además ha permitido.

Plantea De Brun “Los riesgos de tener normativas extremadamente rígidas” refiriéndose al plebiscito con ignorancia respecto a los objetivos que persigue el mismo. La habilitación del plebiscito es justamente para cambiar las reglas que están, donde los intereses no tienen topes máximos y eso ha generado un sobre endeudamiento en la población.

La propuesta de Manini Ríosn pretende establecer las condiciones para determinar una “deuda Justa” Pagable, y por lo mismo cobrable; es decir beneficia a ambas partes.

Pero además establece la eliminación de la Usura, no por un sistema rígido, sino por un sistema razonable que surja de una Ley aprobada por dos tercios de cada Cámara. Pero mientras esta LEY no esté vigente, el tope de intereses no podrá superar el 30%.

Hablar de rigidez, es confundir, en tanto que serán los legisladores y sus asesores en la materia quienes finalmente establezcan las reglas por las que se fijarán los intereses y la forma en que se impida la usura que hoy reina.

La poca o mucha – depuración o fineza desde el punto de vista técnico, que puede llevar a efectos verdaderamente indeseados, sobre los que De Brun hizo hincapié-”; tendrán su espacio y lugar en el momento de discusión de la Norma y seguramente dado su cargo y conocimientos; será uno de los Técnicos llamado a participar. Pero esta aseveración en este momento, no suma, sólo puede interpretarse como una intención voluntaria, o no, de sembrar dudas sobre un proyecto de Plebiscito claro, concreto y bien intencionado que busca rescatar a la gente presa de un sistema que le ha quitado la esperanza financiera y mental y que no puede esperar más.

Así mismo cuando estos defensores de las financieras hablan de “los efectos en contra de quienes en principio se pretende proteger”- denota que no se está interpretando el objetivo de la reestructura de las deudas, que no es otro que tratar de RESCATAR a quienes ya están severamente sumergidos en la Usura.

No es la primera vez que se habla de: “La consecuencia es que podría haber una importante retracción del crédito”, algo que volvió a mencionar Mainzer Directora de la banca Privada. A lo cual siempre contestamos lo mismo, esa situación de retracción ya existe para la mitad del Uruguay activo, hoy hay 1 millón de uruguayos en el Clearing, y 700.000 son considerados irrecuperables. Por lo que queda claro que esos compatriotas tienen prácticamente negado el acceso al crédito, salvo que estén dispuestos a pagar intereses de tres dígitos y otorgar generosos beneficios a las financieras.

En este momento, la consigna es ¡FIRMAR!!!, por más que se pretendan instalar barreras atemorizantes, no podemos permitir que la única solución propuesta sea bombardeada por intereses que no miran la catástrofe socioeconómica en la que vivimos. Por eso ¡hay que firmar por una deuda justa y en contra de la usura!.