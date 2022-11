«La conectividad es la posibilidad de igualar para arriba»

Pte.de ANTEL Gabriel Gurméndez

En el marco de las actividades que desarrolla Antel en el interior profundo del país, el presi-dente de la empresa, Gabriel Gurméndez, habilitó dos nue-vos sitios de infraestructura móvil en barrio Albisu , Colonia 18 de Julio, Paso Cementerio (Escuela No.44) y Lluveras (Es-cuela No. 17). La infraestructu-ra habilitada permitirá optimi-zar la conectividad a Internet de los vecinos del lugar y alrededores, entre otras facilida-des de comunicación.En estas instancias estuvo presente en Presidente de ANTEL Gabriel Gurméndez , a quien acompa-ñaron además ediles, alcaldes y el Strio .General de la Intendencia Gustavo Chiriff y el Di-putado Omar Estevez.Diario EL PUEBLO participó del acto realizado en la Escuela 89 de Albisu donde además dialogó con la Directora Giovana Bení-tez la que se mostró muy con-tenta `por las posibilidades que la conectividad le brinda tanto a los alumnos como a toda la población del lugar. Dijo que en tiempo de pandemia no te-nían las posibilidades de traba-jar como se necesitaba mediante las plataformas virtua-les. Los alumnos de la Escuela son 150 y estaban expectantes de poder contar con el internet tanto para el estudio como para la recreación.

4 RADIO BASES

El Presidente Gabriel Gurméndez destacó la instalación de las 4 radio bases.

«Estas radio bases llevan la internet a las localidades rurales del departamento,Albisu, Co-lonia 18 de Julio , Paso Cementerio y LLuveras. Ya estuvimos con instancias similares en Arerunguá , Campo de Todos y Rincón de Valentín y en algunas semanas pensamos que lo vamos a poder hacer también en Pueblo Fernández», indicó en primer lugar.

En realidad se trata de cumplir con la obligación primera y con el deber primero de una empresa de Telecomunicaciones, que es lo principal, lo más importante que es llevarle la conectividad de internet a la gente , porque es hoy la vida misma de la sociedad.» Recordó que «cuando se vivió la pandemia quedó al desnudo una situación muy dramática de inequidad que afectaba a los compatriotas. Y era esa situación donde había uruguayos que hablaban de cuidar su salud con la app del Coronavirus, que hablaban de teletrabajo, de las plataformas remotas de educación , que se demostraban el cariño a través de las redes o de zoom y video conferencias. Pero eso que parecía la realidad de todos , para algunos uruguayos, en-tre ellos algunos de estos pue-blos, no era la realidad.»

94% DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES CONECTADOS

«Esto va a permitir que estos muchachos van a poder tener oportunidad de ser ciudadanos de primera no importa donde vivan», dijo Gurméndez . «Encima de todo , familias que hace décadas que viven acá y que están arraigadas al traba-jo y la tarea del campo,les vamos a decir que se pueden quedar en Lluveras, en Paso Cementerio , en Albisu porque no se van a tener que ir para poder recibir las cosas , los bienes y las oportunidades que tienen todas las demás personas en este país. Ese es el esfuerzo primero que estamos haciendo» A fines del año 2019 en Uruguay solo el 30% de los centros educativos rurales te-nían acceso ala banda ancha de internet según datos que brindó el principal de ANTEL. Y dió buenas noticias del alcance actual. «A fines de este año