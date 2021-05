LA COMPLEJIDAD DE LOS CARGOS DE DIRECTORES- RENUNCIÓ LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE BELLA UNIÓN

Pocos meses en el cargo.-Renunció a su cargo de directora del Hospital de Bella Unión, Dra. Mercedes Fornaroli.-El directro anterior , Dr.Adolfo Cebey basta recordar que había sido nombrado y al poco tiempo retirado del cargo por ASSE.-Dos directores en sus cargos duraron menos » de lo canta un gallo «.-La dirección del Hospital de Bella Unión viene siendo realmente compleja.-Hoy los directores están . mañana no se sabe.- Viene pasando en este periodo de gobierno de forma alarmante .-Igual situación a la de Bella Unión se ha dado en el Hospital de Artigas.-Ya más de un director en esta administración nacional de Salud Pública en aquel Hospital.- Muy poco en el cargo estuvo el director Dr. Mateo Ayala.-Mientras ASSE no nombre otro director, estará al frente del nosocomio cañero el sub director Dr. Sergio Pereira.-

DESEMPLEO PARA FUNCIONARIOS DE FREE SHOP

El Ministro de Trabajo confirmó que por estas horas se procedía a firmar la resolución para que los trabajadores de los Free Shops estén protegidos por el régimen especial flexible de desempleo desde el 23 de marzo.

HURTO DE HERRAMIENTA DESDE DEL CEMENTERIO

Fue denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión el hurto de una amoladora marca BLACK DECKER, sustraída

desde el interior del Cementerio ubicado en calle continuación Treinta y Tres.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

En otro hecho, se denunció en Seccional Séptima que desde el interior de un remise marca RENAULT modelo TRAFFIC,

que permaneció estacionado frente a una finca ubicada en calle Wilson Ferreira

Aldunate, hurtaron un gato hidráulico y una llave de rueda en Cruz, el ilícito fue

perpetrado mediante daños en una de las puertas del vehículo.

ASSE DESVINCULA A MÉDICA Y SANCIONA DURAMENTE A NURSE Y ENFERMERA POR EL CASO RICARDO FERREIRA

El 15 de enero de este año un paciente renal crónico de Bella Unión que padecía COVID-19, fue dado de alta luego de descompensarse en sesión de diálisis en la ciudad de Artigas

Trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital de Artigas debió esperar 20 minutos para que lo atendieran , falleciendo lamentablemente.-

El paciente tenía 61 años . usuario de ASSE, cursaba el coronavirus en su casa desde hacía algunos días previos al fatal desenlace.

Culminada la investigación Asse decidió desvincular a la médica de guardia y sumario administrativo con separación del cargo por 180 días, con retención de la mitad de haberes, a una Licenciada en Enfermería y a una Auxiliar de Enfermería.-

LA ESCUELA 81 DEL BARRIO TRES FRONTERAS CERRADA

El equipo de dirección de la Escuela Nº 81 del barrio Tres Fronteras,Bella Unión, ha señalado que la escuela estará cerrada por 7 días .- Todo el personal docente y no docente será hisopado.-Los niños están en cuarentena hasta el viernes 4 de junio .- Ya se ha enviado a la nutricionista de Inspección los datos de todos los niños de inicial 4, inicial 5, primero, segundo y tercero, porque tienen derecho a recibir el subsidio por alimentación.-

EL COVID NO SE DETIENE EN BELLA UNIÓN

Estamos con 352 casos activos de covid-19 en Bella Unión, aumentando también los activos en la ciudad de Artigas.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (28/5/2021)——————821

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS———————————-411

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN———————————————352

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO————————————31

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM—————————————–18

-CASOS ACTIVOS EN TOPADOR————————————————–5

-CASOS ACTIVOS EN BERNABÉ RIVERA——————————————4

-EN CUARENTENA—————————————————————–1.598

-INTERNADOS EN CTI————————————————————–4

-TOTAL DE FALLECIDOS————————————————————88

