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La comisión vecinal del barrio Parque Solari pone en su conocimiento que para el periodo diciembre 2021 –diciembre 2023

Quedo integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: HECTOR FERNANDEZ, VICEPRESIDENTE: SILVANA FERNANDEZ
SECRETARIA: MARISA SILVEIRA, PRO-SECRETARIA: MONICA SILVEIRA, TESORERA: MARTHA GARCIA
PRO-TESORERA: ZUNILDA CARDOZO, VOCALES: ALICIA FAGUNDEZ, JOAQUIN MACHADO
COMISION FISCAL: LADYS MONZON, ELENA CARBALLO, MARCELO FERNANDEZ ,MATIAS SENA, PATRICIA GARCIA, ANGELICA PIASTRI
Saludan a usted atentamente augurándoles un venturoso 2022
Héctor Fernández Marisa Silveira
Presidente Secretaria
Por contactos: Arregui 715, Blandengues 905, Blanes 691

099730860, 099744576, 098458400

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