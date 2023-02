La Comisión Vecinal Baltasar Brum anuncia comienzo de Talleres

A partir del lunes 13 de marzo, inscripciones abiertas

La Comisión Vecinal Baltasar Brum está anunciando el comienzo del año en el trabajo de sus talleres, para lo cual ya se encuentran las inscripciones abiertas, las que pueden realizarse a través del WhatsApp 091 656 115. Tiene su sede en Chiazzaro 1085, pero en este momento sus puertas están cerradas hasta el jueves 9 y viernes 10 de marzo cuando a las 17 horas se abran por un par de horas para que las personas interesadas en los talleres puedan realizar personalmente su inscripción.

Los talleres que se han anunciado son alfabetización digital, artes decorativas, bordados, cocina, cocina para niños, costura, crochet, gimnasia recreativa, pilates, taller lúdico y recreativo, tango, tejido, yoga. Para conocer más detalles del trabajo que se realiza desde esta comisión, EL PUEBLO consultó a una de sus integrantes, la señora Laura Rutigliano.

TALLERES Y REQUISITOS

“Estamos haciendo la inscripción para los talleres de este año a través del celular de la comisión”, comenzó explicando Rutigliano, aclarando que “en enero y febrero prácticamente estuvo cerrado el local, pero para poder arrancar en marzo, ya empezamos a reunirnos para organizar los talleres viendo con qué profesores vamos a contar, las nuevas propuestas de talleres y ahí nos vamos organizando también con los horarios. De eso estamos informando”.

Consultada respecto a los requisitos que deben tener las personas para poder inscribirse en los talleres, dejó claro que no se requiere de “ningún requisito. Pueden ser del barrio o no. Desde que se inició la comisión tenemos socios colaboradores, pero de todas formas, los talleres no son gratuitos, la persona que se inscribe aporta una cuota mínima como un incentivo para los profesores. Hay personas que vienen de lejos en ómnibus o en su propia conducción, pero en ambos casos tienen sus gastos, por eso tenemos que cobrar. Pero si la persona que desea inscribirse no es socia o si no es del barrio, también puede venir. Tenemos alumnos de todos los barrios, hasta viene gente de las chacras. Tampoco hay limitación por edad, aunque hay algunos talleres son para niños, como por ejemplo, tenemos cocina y repostería para niños, pero también tenemos cocina y repostería para adultos. Y para arriba con la edad, no hay límites”.

“El 13 de marzo es la fecha que tenemos para el comienzo de los cursos y los talleres. Como le dije, estamos inscribiendo a través del celular de la comisión, pero de todas maneras, el día 9 y 10 de marzo, se va a abrir la secretaría en el horario de 17 a 19 horas para inscribir a las personas, porque hay gente que le gusta ir y anotarse personalmente, y ya de paso pregunta y se informa de otras cosas del barrio y del trabajo de la comisión”.

OTRAS ACTIVIDADES ANUALES

Sobre el trabajo que desde dicha comisión vecinal se realiza durante el año, Rutigliano comentó que “tratamos de tener mucha actividad, pero desde ya le digo que algunas cosas van surgiendo y otras como que ya están establecidas, como los bingos que organizamos, que en lo posible son uno o dos por año, algo que le gusta mucho a los vecinos y que hay gente que viene y tiene que quedar afuera porque se llena el salón”.

“Otra actividad que últimamente se está realizando son las Ferias Flores. También se hacen algunos talleres puntuales de un día, un sábado en el mes, por ejemplo. Y siempre estamos atentos a todas las necesidades del barrio y a las convocatorias que hay de distintas instituciones. Participamos cuando desde la Intendencia se organizan campañas de desratización o de castración de perros. También con el tema de los basurales en los terrenos baldíos en el barrio. Se hace un seguimiento, se trata de ubicar al dueño, se hace la comunicación con la Intendencia, la que tiene su mecanismo para limpiar el terreno para que no se junten roedores y esas cosas”.

“También hemos tenido proyectos de decoración de muros acá en el barrio, donde han participado los vecinos. Si hay problemas en la parte de roturas de caños y esas cosas que suelen pasar en las calles, estamos atentos a todos lo que concierne al buen estado de las mismas y de la iluminación en el barrio”.

La Comisión Vecinal de Baltasar Brum tiene aproximadamente 260 socios colaboradores. Rutigliano aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a todos los socios y vecinos del barrio que deseen colaborar con el trabajo de la comisión, que las puertas de la misma “siempre están abiertas para quienes deseen y puedan darnos una mano en el trabajo” concluyó.