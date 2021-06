La clave: «Que Salto tenga presencia en todo el país»

La puerta de Salto Grande se abrió para Salto Fútbol Club.

Se podría decir que fue en sociedad «el segundo nacimiento», después de aquel distante 19 de noviembre de 2002. Incluso, hasta con alguna añoranza a partir de Alcides Edgardo Nieto, como uno más en la Sala de Convenciones de CTM.



El «Bujía» fue el DT del primer Salto Fútbol Club en la Segunda División Profesional y orilló el ascenso. Pero el hecho es que ahora para el club, es una manera de volver a empezar.

El anfitrión del Dr Carlos Albisu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, invitados que fueron y otros que faltaron, como suele acontecer en este tipo de secuencia. Pero gratificante el punto de arranque, mientras desde el lunes, inicio formal de la pretemporada, ya con el plantel virtualmente resuelto. Desde Montevideo arribaron, Claudio Sapio, Sebastián Murillo, Braian de Barros y Gonzalo Silva, sumándose a quienes son parte de la Comisión Directiva en Salto. Empresarios unos, y a la cuenta del área deportiva, otros.

EL APOYO INCONDICIONAL

Fue en los últimos meses del año pasado, cuando la naciente idea del retorno de Salto Fútbol Club, comenzó a ofrecer sus primeras señales. Etapas, objetivos. Cuestiones básicas. Desandando el camino. Por eso ayer, CLAUDIO SAPIO reflexionó para todos y sumó convicciones, subrayando que «el público salteño nos ha dado muestra de apoyo incondicional».

Para el empresario, «el fin de volver a darle a Salto, una presencia en el medio profesional. Que Salto tenga además presencia en todo el país. Es la opción que Salto merece, y para que ese fútbol también este aquí».

ALLÁ POR EL VISPO MARI

A Claudio Sapio, no le faltaron valoraciones para quienes lideran la Liga de las Colonias Agrarias. A partir de aquellos primeros encuentros de exploración, de acercamiento de partes, el acuerdo alcanzado y con el Parque Juan José Vispo Mari para transformarse en eje deportivo, ahora transitando por etapas de mejoramiento en áreas puntuales: el campo de juego, vestuarios, tribuna, accesos, mientras que no faltan proyectos de cara al futuro no tan lejano. Asimismo un aspecto que no es menor: restaurar el sistema de iluminación. Todo a la medida de un Salto Fútbol Club, que pretende sea competitivo, que no falte dignidad e iluminando tiempos de protagonismo real.