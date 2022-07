La clave de Universitario: no perder implica avanzar

El domingo que pasó, a la medida que Universitario quiso y pudo: ganarle a Wanderers Juvenil de Tacuarembó, para despegarse de ese puesto compartido y ahora quedar segundo en la tabla de la serie A de la Divisional A del Campeonato del Interior. De todas maneras el equipo de Emilio Silva no está aún clasificado, restando una fecha para la conclusión. Wanderers y Huracan de Rivera no están al margen de la posibilidad de avaance. Los riverenses plasmaron una victoria clave ante Bella Vista de Paysandú, para alcanzar la misma línea que Wanderers y tres puntos menos que Universitario. En la sexta fecha, los rojos serán visitantes en Paysandú, mientras que Wanderers en casa ante Huracán. De verificarse un empate en el segundo puesto (después de todo es una posibilidad), se resolverá el pasaje a la segunda fase por diferencia de goles. Mientras, un hecho es concreto: si Universitario no pierde en Paysandú, su clasificación es automática. La tabla de posiciones, es reveladora del tiempo actual. A saber.

**********

Equipos PJ PE PP GF GC PTS

Bella Vista 5 3 0 2 4 2 9 Universitario 5 2 2 1 4 3 8 Wanderers 5 1 2 2 3 4 5 Huracán 5 1 2 2 3 5 5

CON LA SEXTA FECHA

Bella Vista de Paysandú vs Universitario de Salto.

Wanderers de Tacuarembó vs Huracán de Rivera.