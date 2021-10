Para darle el último envión y terminarla de construir

Pasan los días, las semanas; y, es determinante la llegada de la asistencia financiera para no detener las obras de la referida Central. Constan los esfuerzos y las gestiones para ello, pero parecería que no alcanzan. La Intendencia ha sido la bisagra de ese emprendimiento asignando recursos múltiples del erario comunal, ahora están a la espera de los prometidos y comprometidos aportes por parte del gobierno central, más precisamente por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y específicamente del Fondo de la Granja.

Todos y cada uno de los mandatarios de cada sector interviniente sabe del momento que ese proyecto vive hoy, lleva más del 60% de construido¸ y, están claramente delimitadas las responsabilidades; y esa está asociada como siempre, al manejo del factor tiempo.



Una cosa es inaugurar en marzo, abril, cuando comienza la zafra de producción invernal de contra-estación con los primores y los cítricos del Litoral Norte; y, otra es hacerlo en setiembre cuando ya casi termina la fortaleza estratégica de la oferta. No es menor la consideración de visión.

La variante, evidentemente, está en el conocimiento de la situación y en la legítima apropiación del curso de los hechos por parte de los beneficiarios, a saber, productores y operadores, que hoy son uno solo, el capital humano del sector hortifruticola salteño, que tiene la más solida presencia en la creación de la referida Central, en el ayer y en el presente, a través de la consolidación de la unión de las siete gremiales del cordón verde de la ciudad en la institucionalidad SALTO HORTÍCOLA.

Hoy más que nunca se les hace necesario a los protagonistas primigenios, a los productores, desde el más humilde al más encumbrado, un discurso conciso, tajante y decidido, ¡LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HORTÍCOLA DEL NORTE NO DEBE PARAR !

Con el mismo espíritu de diálogo, comprensión y paciencia, los dueños futuros, productores, operadores, usuarios y la sociedad toda, deberán cerrar filas frente a cualquier dilación de los objetivos, especialmente cuando los mismos son frenados por cualquier peregrina burocracia; se sabe que en rigor los desembolsos están a merced de la ley de creación de la Central; pero, una vez más, también hay medios económicos alternativos para aplicar y conseguirlos.

Sabemos y aquí más, de las manidas respuestas de los servicios, también sabemos que cuando impera la buena voluntad y las hombrías de bien, siempre, siempre se encuentran los medios; es una gran oportunidad para que así suceda; es el sentir de la gran mayoría de las fuerzas vivas salteñas que este fin lo justifica.

En Brasil la inflación anticipada fue del 1,20% en octubre, el mayor cambio desde 1995

Entre los alimentos destacan los tomates, con una variación superior al 20%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Extendido 15 (IPCA-15) se ubicó en 1,20% en octubre, 0,06 puntos porcentuales (pp) por encima de la tasa de septiembre (1,14%). Este es el mayor cambio para un mes de octubre desde 1995 (1,34%) y el mayor cambio mensual desde febrero de 2016 (1,42%). El IPCA-15, publicado este martes (26/10) por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), es un adelanto de la inflación oficial del país, el IPCA.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 25 de octubre del 2021: La jornada transcurrió medianamente ágil, con alta concurrencia de público comprador. No obstante, en virtud de la cercanía del fin de mes, el levante de mercadería fue menor, según comentarios de operadores calificados. Descendieron los valores de tomates de mesa y Cherry, morrón Rojo y Verde, zapallito, zucchini, pepino, arveja, nabo y albahaca. Se registraron aumentos en los precios de referencia de boniato Arapey/Cuarí, morrón Amarillo, chauchas Alubias y manzana Granny Smith.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 16 al 22 de octubre del 2021

Frutas de huerta: se incrementa levemente el ingreso de melón con signos de inmadurez y calibres medianos. Los precios por el momento no muestran grandes variaciones. En frutilla el precio se incrementa por una disminución en la oferta, ya que las noches están siendo frías y a nivel de cultivos la fruta retrasa su madurez y producción de azúcares. Legumbres: se mantienen los ingresos de chauchas, arvejas y habas y persiste el escenario de la semana anterior con descensos de los precios.

Hortalizas secas: Se observó un mayor ingreso de cebolla colorada. Las partidas provenientes del litoral Norte abastecieron la demanda de cebolla colorada redonda, lo que se vio complementado por la presencia de cebolla colorada chata que en general pertenece a cultivos del Sur. En cebolla blanca se mantiene un escenario estable al igual que en zapallo Kabutiá. Los boniatos tanto tipo criollo como zanahoria están en la finalización de su período de conservación y se disparan los precios para aquellas partidas de calidad superior que aún existen en el Centro Mayorista. Para el caso de zanahoria y papa se incrementa la oferta con partidas de buena calidad y una caída superior al 10% en sus precios con relación a la semana pasada.

Frutas de Hoja Caduca: en pera la oferta de William’s es casi inexistente en la plaza, y sí se aprecia la variedad Packham’s Triumph, aunque productores referentes mencionaron que ya estaban comercializando las últimas partidas. En manzana la oferta predominante es de partidas provenientes de frío con atmósfera controlada, con muy poca oferta de las provenientes de frío común que están en presentaciones de cajones y de calibres medianos a chicos. La oferta de durazno se incrementa semana a semana, con precios que por el momento se mantienen estables, ya que las partidas con calibres grandes todavía son escasas, con precios máximos. Las variedades presentes en plaza son Flordaking, Flordastar y Early Grande.



Emilio Gancedo