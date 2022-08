La Central Hortícola del Norte, la Intendencia Municipal y la Cra. Marazzano

La Intendencia de Salto designo, como fue anunciado días atrás por el Dr. Lima, a la contadora Soledad Marazzano, como delegada de la comuna a la Junta Directiva de la gobernanza de dicha Central. Su accionar no se hizo esperar y trabaja con ahínco en las complejidades de organizar, planificar y reglamentar para poner a funcionar operativamente la misma una vez entregada la obra física. Contactos con entidades gubernamentales para la designación de sus delegados, como lo establece la ley que cristaliza el proyecto, las regulaciones de los procedimientos, el llamado a licitación de los espacios, el dialogo con productores y operadores para poner a punto el comienzo de la actividad, son parte del día a día de la contadora. Al Palacio Córdoba fuimos a entrevistarla y nos recibió junto a Leonardo Verme uno de los integrantes de su equipo; y, este fue parte del dialogo que mantuvimos:

¿En qué situación está el proceso de licitación de los espacios de la Central hortícola del Norte?

Responde Marazzano

Nos estamos acercando a la finalización de la obra, que está prevista para el mes de setiembre; y, estamos trabajando en la confección de un pliego de licitación para la asignación de los espacios, o sea de los puestos, dentro de la Central. La intendencia elaboro un primer borrador que se lo hizo llegar al Ministerio de Ganadería y a los productores del Salto Hortícola, para empezar, o un borrador como puntapié inicial, para obtener el definitivo. Donde se establecen criterios al momento de la asignación, al momento de establecer una lista de prelación; y, con esa lista poder hacer la elección de los puestos que se estarían licitando en la primera oportunidad. En ese proceso estamos. El Ministerio de Ganadería ya nos informó que para la semana que viene estarían terminando los ajustes necesarios de ese primer borrador. Los productores del Salto Hortícola ya nos hicieron conocer cuáles serían esas sugerencias para ese primer pliego. Que en una instancia de conversación posterior estaríamos determinando cual sería el pliego definitivo y poder hacerlo público; para que se dé cuenta, y sea de público conocimiento; y, lo más amplio posible. Para que productores, operadores e interesados, no solamente del norte del país, sino de todo el país, estén en conocimiento de él. Y puedan, en caso de que entiendan necesario, estar interesados se presenten.

Ya está en manos del Ministerio y del Salto Hortícola, pero faltan dos interlocutores, los operadores y el Congreso de Intendentes, ¿ya están designados los delegados o eventualmente quienes vayan a resolver desde la Junta Directiva de la gobernanza?

Responde Marazzano

Por ahora no trabajamos desde el punto de vista de la institución. La intendencia si ya ha determinado quien va a ser el delegado en la junta directiva. El Ministerio de Ganadería aún no ha determinado quienes van a ser las personas referentes de sus organismos. Los productores si, ya han definido quien seria. Y por parte de los operadores que están conformados en el Mercado Regional, ya estarían determinando quien sería el interlocutor para estas negociaciones previas, en el buen sentido, para ese dialogo previo a la conformación definitiva de la gobernanza de esta Junta Directiva. En ese sentido venimos trabajando, y con los operadores también. Hemos tenido y en el día de hoy vamos a tener una reunión in situ en la Central Hortícola, donde estamos clarificando alguna información que no se tiene de primera mano y existen confusiones, y hoy va a ser una instancia donde el Ministerio de Ganadería desde su dirección departamental va a estar presente, junto con la Intendencia.

La intendencia debe tener en la organización de ese esquema un plan maestro de elementos, para ordenar todo el shock que implicara para la ciudad el funcionamiento de la Central.

Responde Marazzano

Si, ya existen reglamentaciones donde se determinan que determinadas, valga la redundancia, actividades y emprendimientos de comercialización, tienen que salir del centro de la ciudad y tienen que ir al área del Parque Agroindustrial, que es justamente donde está localizada la Central Hortícola del Norte. Nosotros entendemos que no va a ser necesario ponerlo en práctica, exigiendo el corrimiento de los emprendimientos a esa zona, sino que justamente la Central Hortícola va a ser un punto de atracción para la comercialización; y, naturalmente los operadores actuales que están localizados en zonas donde no se podría, se van a acercar a la Central Hortícola a trabajar.

El sistema de esa comercialización se basa en oferta y demanda; y, pasa por una suerte de obligatoriedad de la concentración de la oferta, es el leit motiv de este tipo de mercados, así se determina la variable precio ¿tienen previsto los recursos y los mecanismos para que así sea? Haciendo referencia a uno de los problemas de la UAM, que solo concentra el 65 o 70 % de la oferta que llega al área metropolitana.

Responde Verme:

Como lo hablamos hoy, en la medida que la Central arranque con un volumen como se espera, de producción y de variedad de rubros; automáticamente lo que podría ser el mayor número de ventas del mercado, se tendrían que mudar. Pensando en que un comprador que venga desde el norte o que venga del este, por ruta 3 o 31, o del sur por ruta 3, el primer lugar al que va a llegar es a la Central. Si nosotros les damos las condiciones para que él pueda completar su carga, pueda levantar o comprar todos sus productos que necesita en la Central. Ese camión no se mueve de ese espacio. Lo que va a permitir, o estimular, a aquellos otros galpones que están trabajando de forma independiente en otros puntos de la ciudad, vean como atractivo estar en la Central. Capaz que es gente que no haya estado de acuerdo en irse por ya tener su lugar de comercialización instalada, yo creo que eso se va a dar. Después, lo que manejamos, que habrá que ver cómo se maneja dentro de la intendencia, es que sea necesario una zona de exclusión. Si tenemos el espacio de comercialización que está inserto dentro de una Central en Salto, en un Parque Agroindustrial, seria propio y legítimo que se empiecen a crear satélites en la proximidad. Se está conversando, pero se va a tener que buscar la forma de implementar. En la medida que la concentración de mercadería está ahí, yo creo que eso va a ser una bola de nieve. Automáticamente va ir llevando a que más gente se vaya sumando.

De hecho se hace necesario e inminente la constitución de la Junta Directiva por los temas que atañen a un futuro funcionamiento exitoso.

Responde Marazzano

Son determinantes este tipo de temas para un futuro próspero de la Central Hortícola. En ese sentido para los productores que es de donde surge la necesidad, realmente, de esta temática. Esto que plantea Leonardo, de la zona de exclusión, ya lo estamos pensando como más factible, aunque quizás no tan necesario, porque entendemos que la lógica de los productores y los operadores o de quien quiera comercializar, va a ver a la Central Hortícola o lo está viendo, cómo una necesidad. No queremos tomar como experiencia lo que está sucediendo en la UAM, porque son comercios bien distintos, son emprendimientos que surgen de una forma bien diferente, tanto la UAM como la Central Hortícola. Y tomamos los errores que suceden en la UAM y tratamos de analizarlos, para que no nos suceda a nosotros. Valga las diferencias de tamaño, las unidades de comercialización de compra venta, la Central Hortícola tiene otras diferencias.

Agrega Verme

Pensando en algo que comentaba Soledad, y es que es muy diferente, ya que hacemos muchas comparaciones, por ejemplo, con la UAM, nosotros estamos a un ciclo de finalizar la obra, y hablando que va a arrancar en febrero, marzo, la operativa comercial; y, ya tenemos a todos los actores en conversaciones. Antes de que se termine la obra, antes que se empiece a comercializar, que ya este la Intendencia, que ya este el grupo de operadores, que ya este el grupo de productores conversando de cómo va a ser el funcionamiento, yo creo que ganamos muchos meses de trabajo; y, podemos llegar a tratar de evitar muchos errores que posiblemente se pudieran dar si la conversación no se daba; y, en el día de mañana avancemos con la Central abierta empezando a conversar otros muchos temas.

¿Para ustedes cual es el plazo límite para la constitución de la junta directiva?

Responde Marazzano

No depende solamente de la intendencia. Nosotros entendemos que tendría que ser en este mes. En el mes de agosto todos tendríamos que haber completado esos actores que forman parte de la Junta Directiva determinadas por la ley.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 11 de Agosto del 2022: La jornada transcurrió medianamente ágil, con alta concurrencia de público comprador, pero con un levante menor con relación al inicio de la semana. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, apio Hoja, perejil, puerro y frutilla. Se observaron incrementos en las cotizaciones de zapallos calabacín y Kabutiá, cebollas, boniato Arapey/Cuarí, tomate Redondo y Cherrys, morrón Verde y Rojo, chaucha, berenjena, pepino y naranja Navel. Se registró el ingreso de las primeras partidas de naranja Valencia con severos signos de inmadurez y alcauciles espinas.

Emilio Gancedo