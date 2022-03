La Cartita

Minas, jueves 24 de marzo de 2022

Querida/o: Te mando esta un día antes de lo habitual, para saltearme la veda electoral, que comienza mañana. (Ya te veía cara de evasor, a vos) ¿Y, cómo pensás que nos irá hoy? (Perdón, el referéndum es el domingo y no sabía que usted se había pronunciado por Sí o por No). Hablo del partido Uruguay-Perú hoy a las 20:30 en el Centenario, sotreta. Si ganamos, estamos clasificados, si Chile no vence a Brasil de visitante. Y que Chile le ganara a la canarinha de visitante sería una hazaña memorable. Pero sí, el referéndum es el domingo, y las campañas culminaron por todo lo alto. Se notó, en la última quincena, la abundancia de recursos de la campaña del NO, oficialista, y el empujón final de la campaña del SÍ, basada en las barriadas puerta a puerta. Según la encuestadora Factum, 15% de los habilitados piensa, erróneamente, que el voto es voluntario el domingo. Y 2% no sabe si es voluntario u obligatorio.

Los que menos idea tienen son los más jóvenes. Entre 18 y 33 años, el 27% piensa que el voto es voluntario. Quienes no voten deberán pagar una multa de una unidad reajustable (UR), poco más de $ 1.400. Para los funcionarios públicos y profesionales universitarios, la multa es de dos UR. Encuesta de Usina de Percepción Ciudadana (UPC) da empate técnico. 39% convencido por el SÍ, 4% adicional se inclina a votar esa opción. 36% definido por el NO, 7% se inclina a hacerlo. O sea, empatados en 43%. 10% de indecisos, 2% en blanco (se suma al NO y podría definir el domingo), 2% anulado. Entre los indecisos “puros”, 49% cree que la inseguridad es igual que antes de la LUC, y 34% que es mayor.

En el mismo grupo, 63% cree que el gobierno hizo una gestión buena o muy buena en la pandemia, 21% no opina sobre la gestión presidencial, 42% ni aprueba ni desaprueba, 27% aprueba y 10% desaprueba. Otra encuesta, de Cifra. 45% NO, 41% SÍ. El NO se mantiene respecto a medición anterior, el SÍ aumentó ocho puntos en sólo un mes. Indecisos 10% (antes 20%), 2% en blanco y 2% no respondió. Los jóvenes son los más propensos a la derogación. Menos de 30 años, 47% SÍ, 39% NO. 30 a 44 años, 44% SÍ, 40% NO. 44 a 59 años, 40% SÍ, 49% NO. 60 años o más, 33% SÍ, 52% NO. Resumiendo, es un final cabeza a cabeza, pero el NO podría ganar con el aporte de los votos en blanco. Un “grupo de ciudadanos” vinculado al Foro de Montevideo liderado por la escritora Mercedes Vigil recorre el país promoviendo el voto en blanco, afirmando que es una opción neutral, pero en realidad, y según los especialistas, la única opción realmente neutral el domingo es el voto anulado.

Hubo pocos debates al final de la campaña, porque el comando del NO dio orden de no debatir. El intendente nacionalista de Rocha, Alejo Umpiérrez, no fue a un debate ya pactado con el presidente del FA, Fernando Pereira, y lo dejó esperando en el estrado. Y se suspendieron varios más por negativa de referentes del NO a debatir. En San José, militantes del SÍ que hacían una barriada fueron amenazados con un arma, que parecía real pero resultó ser de aire comprimido, que también lastiman. En una ruta, un camión hizo despistar a un auto con autoadhesivos y carteles del SÍ, que iba con una familia. Afortunadamente, no hubo heridos. El nivel de virulencia y agresividad de algunos/as es preocupante. (Y el de algunos/as legisladores/as, también).

No tire al barrer, dé nombres. Uruguay ocupa el lugar 30 en ranking mundial de felicidad y es el mejor de Latinoamérica, seguido por Costa Rica.

El país se ha mantenido entre los lugares 26 y 31 en los últimos cinco años, en esta publicación anual de Naciones Unidas (ONU), que incluye a 157 países. En el mundo lidera Finlandia, desde el año 2018. (¿Y entonces qué hacemos con el famoso refrán, “triste como uruguayo contento”?) Usted es claramente un necio.

El Sindicato Médico (SMU) en conflicto. Con el cierre de Casa de Galicia, peligran entre 500 y 650 empleos médicos. Las cinco mutualistas que ya absorbieron a los afiliados proponen emplear a sólo 200 médicos, con menos de cinco médicos cada 1.000 afiliados, en lugar de los 21 cada mil propuestos inicialmente. El Instituto Cuesta Duarte (Icudu) del PIT-CNT estudió evolución de precios y salarios en los últimos dos años. Concluyen que en el período la inflación fue de 18.8% (8,85% en los últimos 12 meses), mientras que muchos precios de la canasta básica subieron entre 25% y 30% o incluso más. A partir de los convenios salariales y vigentes, la mayor parte de los trabajadores tendrá una pérdida de salario real en el 2022, por tercer año consecutivo. Un Tribunal de Apelaciones procesó sin prisión a Ramón Rodríguez de Armas (“Oscar 5”), médico del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), tenebrosa organización de la dictadura. Este tribunal revocó el archivo de la causa dispuesto por la jueza Silvia Urioste.

Rodríguez fue procesado como coautor de un delito continuado de abuso de autoridad contra detenidos.

Es señalado por varios testigos como partícipe en sesiones de tortura en centros clandestinos de detención, y en el control del embarazo de María Claudia García de Gelman, que continúa desaparecida.

El ministro de Interior Luis Alberto Heber pidió disculpas por la broma en la que jocosamente “confundió” fuegos artificiales con disparos, en un acto público por el NO. “Me confunden, porque así están algunos barrios”, dijo Heber desde el estrado, en su discurso, al escuchar los petardos. Heber dijo que su comentario fue “muy desafortunado” y pudo ser “malinterpretado”. Colocaron piedra fundamental en centro de operación y mantenimiento del Ferrocarril Central, en Canelones. Este centro atenderá a la maquinaria del nuevo Ferrocarril Central, en construcción entre Paso de los Toros y Montevideo, destinado a trasladar materias primas, insumos y producción de la nueva planta de celulosa UPM2, cuya construcción marchas a todo vapor. (¿No pudiste ahorrarte la obvia y tonta metáfora?). Chist.

El Ferrocarril Central tendrá siete locomotoras de última generación, que operarán 140 vagones, 120 de ellos para celulosa y el resto para productos químicos. Viajarán a unos 80 km/h aunque pueden ir más rápido, y 22 conductores de locomotoras serán entrenados en Alemania. En el 2021 hubo 5.823 nacimientos en el Hospital de la Mujer del Hospital Pereira Rossell, el centro de este tipo más importante del país. Hubo 51.762 consultas en policlínica, y se mantuvieron consultas de emergencia y cirugías a pesar de la pandemia. 78% de los nacimientos tuvo seis o más controles obstétricos, 74% se detectaron precozmente en el primer semestre, y 90% de los recién nacidos pesaron más de 2.500 gramos.

Los nacimientos pretérmino fueron 12,6% del total y la tasa de mortalidad neonatal, 5,0 cada 1.000, fue la más baja en cuatro años. 35% de cesáreas, muy por debajo de la media nacional. Gracias a los métodos anticonceptivos, de uso creciente, descendieron los embarazos adolescentes, 19% del total. En el 2021 se implantaron 1.200 anticonceptivos subdérmicos más que en año anterior.

El martes hubo mensaje final de campaña del SÍ, que podés ver en Youtube si querés. La campaña del NO se cerró con una conferencia del presidente Luis Lacalle Pou, que aún no empezó el miércoles, mientras te escribo estas pobres letras. (Coincido con lo de pobres). No esperaba menos de Usted. El exintendente de Cerro Largo, Diego Saravia, de 73 años de edad, fue baleado el lunes en su propia estancia, por un desconocido que llegó hasta allí en un automóvil de matrícula brasileña. Por suerte, Saravia -padre del también intendente de Cerro Largo Villanueva Saravia, que apareció muerto en una cama con un balazo en la cabeza en 1998, en lo que fue considerado un suicidio- está bien. Hay quienes vinculan al atentado al caso de cientos de vehículos brasileños de alta gama que entraron entraron al país y fueron empadronados acá, luego de ser robados en el país de origen.

El sindicato de la construcción, SUNCA, hizo un paro nacional el miércoles por la muerte de un obrero en la obra de la planta de celulosa UMP2.

La Justicia condenó a 20 años de prisión al militar retirado Lawrie Rodríguez por el homicidio de Iván Morales, ocurrido en 1974. Morales murió en medio de brutales sesiones de tortura en una unidad militar.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, fue postulado por el gobierno como candidato para presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si es electo, ya no será ministro, y tampoco será figura electoral de Cabildo Abierto (CA) en la próxima campaña electoral.

Salinas ha sido según las encuestas el ministro más popular del gobierno de Lacalle.

Investigación de técnicos del Instituto Nacional de Colonización (INC) concluyó que Guido Manini Ríos, líder de CA, y su esposa Irene Moreira, ministra de Vivienda, son colonos. En ese caso ambos se beneficiaron de un artículo de la LUC que permite a los colonos no residir en los predios, ya que ellos viven en Montevideo. Artículo que fue votado por el propio Manini en el Senado.

La investigación fue hecha a pedido de Andrés Berterreche, director en el INC por el FA. Ahora CA pide la cabeza de Berterreche, y Manini promete presentar documentos que demuestren que no es colono.

El gobierno llegó a un acuerdo con productores para congelar por un mes el precio de los huevos, que se fueron a las nubes en poco tiempo, más de $ 300 (unos U$S 7) por un maple de 30 unidades. Además se votó de apuro una ley en el Parlamento para quitarle el IVA al asado y congelar su precio, al menos por un mes.

Me dicen que bajará notoriamente el precio de un corte de asado de muy baja calidad, que se recorta del resto, que puede seguir al mismo precio (astronómico) que tiene hoy. Los precios de todos los cortes de carne vacuna están muy altos, y creo que sólo comeré unas buenas milanesas el día de mi cumpleaños.

La economía uruguaya creció 4,4% en el 2021 respecto al año anterior, cuando fue duramente golpeada por la pandemia. En el último trimestre creció 5,9%. Un 80 % de la población uruguaya tiene dos dosis de la vacuna contra la covid.

Ha bajado el número de nuevos casos diarios (1.363 el martes) y de fallecimientos, pero no hay que descuidarse. Y te dejo.

El domingo de noche más o menos la mitad del país festejará, y la otra mitad se lamentará, luego de conocerse el resultado del referéndum. Y yo te contaré todo el viernes que viene. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano