LA CARTITA

Minas, jueves 14 de abril de 2022

Querida/o: Te mando esta un día antes de lo habitual, porque muchos diarios del interior no salen viernes ni sábado, esta semana. (Decí la verdad, querías tomarte el fin de semana largo). Touché. De viernes a domingo pasados, poco más de 60 mil uruguayos salieron del país, casi todos ellos, de vacaciones. Ingresaron unos 15.000 extranjeros. Y de viernes a martes fueron casi 100 mil los que salieron, 85% de ellos uruguayos. Florianópolis y otros balnearios brasileños son favoritos de siempre para los uruguayos esta semana. Pero este año muchos, muchos, viajaron a Argentina, porque el cambio de moneda nos favorece especialmente. El combustible más barato, los comestibles mucho más baratos. Pululan los cuentos en redes sociales sobre personas que almorzaron en un restorán argentino por unos pocos pesos. Hubo colas de automóviles de hasta 12 km quilómetros de largo, en algunos pasos de frontera. (¿A vos no te tocó?) Yo no puedo quejarme, me fui dos semanas en febrero al extremo sur del continente, y del mundo.

El gobierno, preocupado por el empuje inflacionario, con el registro de marzo en 9,38% y muchos analistas diciendo que en los próximos meses superará el 10%. Y la inflación erosiona los salarios, que ya han bajado en su valor real por dos años. Son de esperar fuertes reclamos sindicales por este motivo. La cancillería y el gobierno miran con atención el fuerte vínculo de José “Pepe” Mujica con varios líderes políticos sudamericanos. El Pepe se lleva muy bien con el presidente argentino Alberto Fernández, e incluso con su vice, Cristina Kirchner, y con Lula da Silva en Brasil (probable próximo presidente). Y es admirado públicamente por el flamante mandatario chileno, Gabriel Boric. Habrá acto de 1º de Mayo desde las 11 horas y con público, por primera vez desde que se inició la pandemia. Se hará en la Avenida del Libertador, ex Agraciada, en Montevideo, con en los viejos tiempos. Habrá además, seguramente, otros actos en todo el país. La consigna de este año, definida por el PIT-CNT, será “Por la unidad de quienes movemos la rueda; contra el hambre y la carestía; por trabajo; por salario; y en defensa de la seguridad social”. Carlos Ferrari, excandidato a convencional blanco en las internas de ese partido en Canelones, denunció por estafa al diputado suplente de su propio partido, Marcelo Tesoro. El Directorio del Partido Nacional (PN) decidió que Tesoro no podrá volver a ocupar la banca hasta que no se aclare la situación. Festejemos. Uruguay se ubicó 39º en un ranking de ciudadanía que mide la satisfacción, atractivos y estándares de calidad de vida de 187 naciones. El ranking es elaborado por CS Global Partners de Gran Bretaña. Nuestro país alcanzó 72,3 puntos, sólo por debajo de Chile (75,1) en América Latina. El índice mide seguridad y protección; oportunidad económica; calidad de vida; movilidad global y libertad financiera. Destacamos sobre todo en el primer ítem, con el 25º puesto mundial. El país terminó el 2021 con U$S 42.399 millones de deuda pública, un descenso de U$S 312 millones respecto a setiembre. Y pasó de 74,4% del PBI en el 2020 a 70,7% en el 2021. El servicio de deuda total (capital más intereses) a fines del 2021 llegó a U$S 62.074 millones, o 104% del PBI. Al cierre de febrero, el déficit fiscal siguió cayendo, y fue de 3,8% del PBI. El Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio (FA) propone crear un fondo de estabilización del precio de los combustibles, con recursos del viejo Fondo de Estabilización Energética, cuyos cuantiosos recursos no se usan ahora, o con dinero de Rentas Generales. El senador blanco Sergio Botana propone en un proyecto lo mismo, pero con un IMESI variable. Que suba cuando baje el petróleo, y que baje cuando suba el petróleo. Ambos proyectos buscan estabilizar los precios de los combustibles, que han subido muy por encima de la inflación en dos años. El IMESI es el principal impuesto de los combustibles, y llega a un 30% aproximadamente, del precio final. El Fiscal de Corte Juan Gómez considera “impresentable” el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) para sancionar a jueces y fiscales. Para Gómez el proyecto “criminaliza la actividad de los fiscales”, lo que es “un contrasentido enorme”. El proyecto de CA busca sancionar penalmente a jueces y fiscales por malas prácticas. Por ejemplo con penas de prisión para fiscales que “a sabiendas dictaran resolución injusta”. Las asociaciones de jueces y de fiscales ya se pronunciaron en contra de la iniciativa. Ahora sí, se dieron a conocer cifras oficiales sobre delitos. Los homicidios crecieron 33% en el primer trimestre respecto al mismo período de 2021 (fueron 96), y esa es la cifra más preocupante. Las denuncias de hurto suben 3,2% (30.444 denuncias) y las de violencia doméstica 11,2% (10.141) Las de rapiña bajaron 6,3% (6.463 denuncias), y las de abigeato bajaron 16,3% (272 denuncias). Secundaria anunció que enviará partidas de alimentación a liceos de tiempo extendido, en abril o mayo. Hubo alarma por pedidos de directores de algunos de esos centros a familias de estudiantes, para que apoyaran con alimentos a los comedores. Primaria anunció que ofrecerá alimentación en Semana de Turismo por última vez, a quienes lo requieran. Se había instaurado en el 2020, con la pandemia. Desde el 7 de abril y hasta el 8 de mayo, 180 mil familias anotadas en el programa de alimentación escolar podrán cobrar $ 92 (unos U$S 2) por día y por niño. La diputada del FA Lilián Galán dijo que, según cifras oficiales, 39% de los beneficiarios no cobraron el dinero el año pasado, por dificultades de acceso al mecanismo de cobro. Además criticó que las autoridades seleccione “a los más pobres” para ingresar a los comedores escolares, cuando debería tender a ser un mecanismo universal, para todos los niños. El Directorio de la Caja Profesional aprobó aplicar topes salariales para su equipo gerencial y funcionarios. Eso fue luego que el Ejecutivo decretara una baja y congelamiento de los salarios de los gerentes. Algunos pocos gerentes de la Caja tienen salarios comparables o superiores al del presidente de la República. Se inauguró la 95ª Semana Criolla en la Rural de el Prado, en Montevideo. La intendenta capitalina Carolina Cosse destacó que se mejoraron las condiciones para los animales, en esta edición. Entradas a $ 200, niños menores de 12 años ingresan gratuitamente. La demanda por autos eléctricos creció 180% en lo que va del 2022. Este aumento se debió en buena parte, dicen, a la exoneración del IMESI a estos vehículos, que se abarataron. A partir de junio también bajará el IMESI para los híbridos. Se venden vehículos eléctricos desde U$S 5.000 a U$S 80.000, e híbridos a partir de U$S 20.000. Los eléctricos más baratos tienen poca autonomía (80 a 120 km), baja velocidad y poco espacio, para uno o dos pasajeros. Luego saltan a los U$S 25.000 o más para autos con 300 km de autonomía y más grandes y rápidos. Los híbridos más baratos son el Suzuki Swift a US$21.000 y el Toyota Prius a US$21.500. Las tres marcas con mayor oferta local son BYD, JAC y Hyundai. Tito Díaz, representante de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Argentina y Uruguay, destacó para nuestro país el etiquetado de alimentos y el liderazgo en el desarrollo de la ganadería sostenible ecológicamente. Se reunió aquí con autoridades y técnicos. José Luis Falero, titular del MTOP, anunció que habrá incremento en obras del Estado y se construirán 209 puentes en todo el país. Encuesta de Cifra. Para los uruguayos, los principales problemas son la inflación, los sueldos y la pobreza, la situación económica y la falta de trabajo. Para 19% la inseguridad es lo más inquietante. Los aspectos económicos, sumados, son un problema grave para la mitad de la población. Bajó mucho la preocupación por la pandemia, de 11% en febrero a 4% en marzo. Según un análisis de Cifra, la mayoría ha dejado de preocuparse de la pandemia, y la inseguridad ha pasado a un segundo plano para la gente. Sixto Amaro, representante de pasivos en el Directorio del BPS, planteará adelantar la canasta de invierno y ampliar el número de beneficiarios del ajuste de junio. Amaro recordó que la inflación del primer trimestre fue de 4,42%, y que eso “se comió” el aumento de enero de jubilaciones y pasividades. La canasta de invierno fue el año pasado de $ 2.500. Hay 227.000 jubilaciones y pensiones de unos $ 15.500, que ni siquiera llega al umbral de pobreza. La Intendencia de Canelones habilitó la venta fraccionada en almacenes, y al parecer la de Montevideo hará lo mismo, próximamente. Con la caída de salarios y la alta inflación en alimentos, mucha gente está haciendo malabarismos con la plata. La medida rige sólo para pequeños almacenes y para ciertos productos. El gobierno definió que hasta el lunes no se pedirá en puestos fronterizos declaración jurada para entrar a Uruguay. Lo hacen previendo evitar larguísimas colas para el reingreso de los muchos miles que se fueron de vacaciones al exterior. Sólo se aplica en fronteras terrestres. Según Federico Daverede, director nacional de Trabajo, el compromiso del gobierno con la recuperación salarial sigue vigente, “y es al final del período”. El tema, digo yo, es que el salario que buena parte de los trabajadores ya han perdido y probablemente pierdan este año e incluso el próximo, no se los devuelve nadie. Fueron identificado tres de los presuntos violadores de una adolescente. Fue una violación grupal, en una fiesta de festejo por el triunfo del NO, organizada por jóvenes blancos, en una chacra en Paso de la Arena. La chacra, un salón de fiestas, pertenece a un senador suplente del Partido Nacional (PN). Ahora se sabe que no se tramitó el permiso necesario para ofrecer una fiesta a menores, y que se duplicó la capacidad habilitada del salón. Y se vendía alcohol en la actividad, algo también prohibido cuando hay menores. Falta identificar a los dos hombres que llevaron a la adolescente al baño donde fue violada. El canciller Francisco Bustillo se reunió con su colega de EE.UU. Antony Blinken, en Washington D.C.. Acordaron “modernizar” el acuerdo de comercio e inversiones vigente entre los dos países. Y te dejo por hoy. Disfrutá lo que queda de la Semana de Turismo o Santa, cómo quieras llamarla. Si andás por la ruta cuidate, que están repletas de vehículos estos días. Un fuerte abrazo

Juan Antonio Minuano