La Cartita

Minas, viernes

1º de abril de 2022

Querida/o: ¡Qué noche la del domingo! La votación del referéndum fue cabeza a cabeza. Finalmente, y luego del escrutinio final, el NO obtuvo 49,8% de los votos (1.087.557 voluntades), y el SÍ 48,8% (1.065.001 votos). Hubo 1,32 % en blanco (28.747) y 81.817 votos anulados.

Así que no se derogaron los 135 artículos de la LUC. Yo sigo perplejo con las encuestas. Prácticamente ninguna de las realizadas previamente le daba al SÍ por encima de 45%, y alguna incluso por debajo de 40%. La única que acertó en los números fue la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), que el domingo trabajó con TV Ciudad y pocos minutos después del cierre de urnas, pronosticó un empate, en base a encuestas a boca de urna. Los jóvenes apoyaron mayoritariamente al SÍ, y los más mayores al NO. Según Opción Consultores, los votantes entre 18 y 34 años son los que más votaron al SÍ, con 57%, frente a 42% por el NO. Entre 35 y 49 años, 53% el SÍ y 46% el NO. Entre 40 y 64 años, 55% por el NO y 44% por el SÍ. Entre los mayores de 65 años, 61% por el NO y 37% por el SÍ. El politólogo Oscar Bottinelli recordó, luego de la votación, que el NO no superó el 50% de los votos, ni siquiera sumando los votos en blanco. Para él, este resultado «no deja bien parado al presidente» y «deben producirse cambios». Que ya se comentan, por ahora en voz baja. Se habla de la salida de dos ministros, de Exteriores, Francisco Bustillo, y el de Interior, Luis Alberto Heber. Este ya anunció que las estadísticas de homicidios en el último trimestre, que todavía no se divulgaron, serán altísimas. Y a las 0 horas del viernes subieron los combustibles, otra vez. La nafta subió $ 3 por litro (la súper pasó a $ 77,88, 4% de aumento) y el gasoil común subió $ 5 ($ 58,99, incremento de 9,2%). El presidente Lacalle Pou destacó el esfuerzo del gobierno por aumentar los precios por debajo de lo que recomendaba ANCAP, $ 5 para la nafta y $ 10 para el gasoil. El problema con los combustibles es que su aumento provoca una cascada de subas en muchos precios de alimentos y otros productos, por los fletes. El gobierno está preocupado por cómo esto afectaría la lucha contra la inflación. Anunciaron que eliminarán por un mes el IVA a los productos panificados, fideos y similares. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA) propuso un acuerdo de precios para que los comerciantes no tengan ganancia en una canasta de 20 productos básicos. No lo van a llevar, ni en la coalición, ni en el gobierno. Hoy es el sorteo del Mundial de la FIFA, en Qatar. Estamos en el segundo bolillero, junto con pesos pesados como Países Bajos y Alemania. En el primero están los grosos, y el dueño de casa. (Que nos toque ése). Sería demasiada buena suerte. En su último partido de Eliminatorias, la Celeste venció 2-0 de visitante a Chile. Fue el primer partido de la Celeste que la mayoría vimos sin nervios, porque ya estábamos clasificados. Goles de Suárez, cuando no (de chilena, en Chile) y del Pajarito Valverde, el mejor jugador de la cancha, por lejos.

Con su gol, Suárez superó por uno a su amigo Messi y es el mayor goleador en la historia de las Eliminatorias sudamericanas. Temporal en Mercedes, con vientos de hasta 120 km/h. Duró poco tiempo, pero causó graves destrozos. El presidente Lacalle Pou visitó la ciudad. Senadores del FA analizan votar en contra si los blancos designan a Graciela Bianchi como presidenta de la Comisión de Educación del Senado. Sería la primera vez en la historia que un senador no es votado por unanimidad para presidir una comisión senaturial. Hay fuerte enojo en la oposición por la permanente confrontación de Bianchi, y los insultos y agresiones que propina en redes sociales contra los que no piensan como ella. Estaciones de servicio de Maldonado no aceptarán más pagos con tarjetas de crédito o débito en la compra de combustibles, a partir del 4 de abril. Lo hacen, dicen, por los elevados porcentajes que la banca cobra por las operaciones electrónicas. Los comerciantes pagan un arancel de 1,10% en los pagos con tarjetas de débito, y de 1,25% con las de crédito. Liliam Kechichian, exministra de Turismo del FA, dijo que con la medida hacen un enorme daño al turismo. El Club Progreso denunciará ante la Justicia allanamiento policial en su estadio cuando jugaba un partido el viernes, cuando comenzó la veda electoral. Policías detuvieron a la camioneta del responsable de la tienda de artículos de mercadeo del club, porque llevaba en los vidrios distintivos del SÍ en el referéndum. Luego revisaron todos los cajones con camisetas y otros productos, buscando “material electoral”. Y, dicen desde el club, no dejaron entrar al partido a varios hinchas que llevaban la camiseta alternativa de Progreso, estampada con el rostro de Tabaré Vázquez, expresidente de la institución. El Ministerio del Interior hizo una investigación que concluyó que fue un “procedimiento de rutina”, buscando pirotecnia. Varios clubes se solidarizaron con Progreso, pero no los grandes. El senador blanco Jorge Gandini concuerda con Manini en quitar el IVA a la carne de pollo y cerdo. Ya se vende el asado rebajado, a unos $ 230 el quilo. Yo sólo vi fotos de ese asado, que parece ser pura grasa. El otro día miré con nostalgia las milanesas de nalga en la carnicería, a $ 500 el kg, unos U$S 11. Tribunal de Apelaciones negó la excarcelación de Mario Franchele, procesado por torturas en el centro clandestino 220 Carlos, o “Infierno grande”, en la dictadura. Está en prisión preventiva desde junio de 2021. Franchele, capitán en esa época, era conocido como “Aquaman”, porque se especializaba en la tortura con submarino, sumergiendo las cabezas de los prisioneros en agua o aguas servidas. El gobierno rechazó propuesta de la Caja Profesional, de cobrar $ 4.000 anuales a profesionales universitarios que declaran no ejercicio. Al no ejercer, no aportan a la Caja, y por tanto tampoco podrán jubilarse en ella. El miércoles fue el primer día en tres meses en que no hubo fallecidos por COVID-19. Hasta ahora han fallecido en el país 7.156 personas por esa causa, desde que comenzó la pandemia. Sindicato policial de Canelones emitió comunicado que debe haber caído mal en el gobierno. Dicen que la Policía está “mal paga” y que llevan dos años consecutivos de rebaja salarial. El sindicato policial de Maldonado dijo por otro parte que el “relato de respaldo” a la Policía del ministro Heber es “una mentira” y también reclamó por la rebaja salarial. Critican a Heber por no haber comenzado investigaciones internas luego de numerosos denuncias por irregularidades en el accionar de jerarcas policiales de ese departamento. El desempleo en febrero fue de 7,3% y se mantuvo estable con respecto a enero (7,4%). La tasa de actividad fue de 61,7% y la de empleo 57,2%. Entre las personas ocupadas, 8,9% está subempleado, y 21,9% no están registradas en el BPS. El país exportó 18% de toda la energía eléctrica que generó, el año pasado. Y 40% de la generación producida a partir de combustibles fósiles tuvo como fin la venta al exterior, en particular a Brasil. El récord de exportación de energía fue en el 2019, con 21% del total. En el 2021 la demanda interna de electricidad creció 3%, y se recuperó el consumo de gasolinas y gasoil previo a la pandemia. Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario real cayó 1,89% en los últimos doce meses, a febrero. Al mismo mes, la inflación anual fue de 8,85%. Y basta por hoy. Espero que andes, por acá estamos ya desempolvando rompevientos y encendiendo estufas, que el frío comenzó a apretar. (Como a vos te gusta). Como a mí me gusta. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano