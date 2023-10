Se inaugurarán 14 salones para talleres educativos

Esta semana María de los Ángeles Machado cumplió 5 años al frente de la Unidad N° 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), cárcel que se ha constituido en un ejemplo nacional, según consignan las propias autoridades carcelarias del país. La charla con EL PUEBLO derivó en los proyectos que se vienen concretando en la búsqueda de la reinserción a la sociedad salteña de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad en dicha institución, quienes construyeron los salones donde esperan aprender un oficio que les aporte herramientas una vez recuperada la libertad.

Cuando ingresó como Subdirectora del INR 20 había unas 200 personas privadas de libertad y cuando asumió como Directora hace 5 años ya eran 267. Hoy en la cárcel hay 539 personas privadas de libertad.

– Una cárcel que fue construida para albergar a unas 170 a 180 personas, ¿hoy se puede decir que se encuentran en estado de hacinamiento?

– Tiene niveles de hacinamiento, no obstante eso se ha venido trabajando y se ha logrado bajar esos niveles de hacinamiento que hace un par de años nos puso en el podio nacional, o sea, por encima de lo que es el Complejo de Unidad Santiago Vázquez, el COMCAR.

– Esta situación de saturación, ¿conspira de alguna forma el trabajo que puedan estar realizando pensando en la reinserción a la sociedad?

– Siempre discutimos mucho lo que es la terminología del hacinamiento en sí, que es un montón de gente junta, apretada. No obstante, la cárcel de Salto tiene algunos beneficios que la hacen distinta a otras realidades penitenciarias. Se ha venido haciendo un proceso en los últimos dos años de adecuación y de creación de infraestructura para poder bajar un poco esos niveles. El año pasado se inauguró un módulo para 60 personas que permitió distender todo lo que era la evolución en personas que estaban trabajando o estudiando. Se tomaron dos módulos más que se hizo una intervención de ampliación y se sustituyó lo que era el área de monitoreo de deportes que estaba adentro del casco central para generar alojamiento. Venimos en un proceso de elaboración de un módulo más que estará pronto a fin de año que permitirá ampliar en 50 plazas más, y la proyección para el próximo año es de dos módulos más que permitirá crecer en unas 100 personas más. Estamos hablando que en los últimos 3 años el crecimiento será de unas 200 plazas más en la Unidad Penitenciaria.

El sistema penitenciario se divide en dos ejes, ese es el modelo del INR, que son los ejes trato y tratamiento. Para ser clara, el tratamiento implicaría lo que son los procesos de contención en cuanto a talleres de drogas, proceso de sistematización familiar, carencias del privado de libertad, etc. Los programas de trato están netamente vinculados a lo que es lo educativo y lo laboral. En un sistema de trato, la cárcel de Salto, y no quiero pecar de soberbia y por suerte no fue dicho por nosotros, lideramos bastante esos procesos a nivel nacional. Tenemos 380 personas privadas de libertad estudiando en todos los ejes, en Primaria, Secundaria, UTU, con talleres de educación no formal que están integrados por el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia, INEFOP y una diversidad de talleres que están aplicados en la propia Unidad.

– Tengo entendido que las personas detenidas en la Unidad acaban de terminar unos 14 salones, ¿cuál sería su función?

– Si, frente a la necesidad de avanzar en estos estudios no formales, se dio esta posibilidad de construcción que lo avaló la Dirección Nacional, que fue construida por privados de libertad y que están prontos para ser inaugurados en estos próximos días, una vez que el Ministro disponga su apertura. Ahí encontramos, por ejemplo, una sala de informática que por un convenio con ANTEL se permite dar talleres de uso de la herramienta, además de todos los demás talleres de educación no formal, Primaria y Secundaria, que es obligatoria en cárceles. Tenemos a 13 privados de libertad estudiando diferentes carreras en la universidad (abogacía, enfermería, turismo, trabajo social, economía y diseño) en acuerdo con la propia universidad, que de alguna manera desembarca en la propia Unidad con una tutoría entre pares, o sea estudiantes ayudando a estudiantes privados de libertad. A su vez, la Facultad de Enfermería tiene un centro de prácticas adentro de la Unidad.

Otro de los usos que se les dará a esos salones es para un taller de gastronomía, un taller de la aguja como le decimos, que es un taller de costura, lo que nos permitirá pensar en producción masiva para el resto del país, cosa que no podíamos hacer hasta el momento. También un taller de panadería, una biblioteca multimodal que el año pasado tuvo una intervención de Naciones Unidas, y los demás salones que serán para la currícula básica.

– ¿Cómo observa el camino transcurrido en estos años, acompañada del mismo equipo?

– Por más que una pueda diseñar la gestión y que la misma sea avalada por la Dirección Nacional, creo que he tenido suerte en la conformación de los equipos. Entré a la Unidad por concurso hace 10 años con el escalafón penitenciario más bajo frente a la creación de los civiles adentro de este sistema. Pasé por determinados sectores hasta que el actual Director Nacional en el año 2014 me nombra subdirectora administrativa. Cumplí mis funciones ahí con casi el mismo equipo de gestión. Producido el cambio en la Unidad, Gonzalo Larrosa decide que asuma la dirección, y decido mantener el equipo. Por eso decimos que este equipo tiene historia, cerca de 9 años trabajando juntos, más allá de mi dirección. Hemos tenido la posibilidad de mantener esos procesos en cada una de las áreas, lo que ha permitido que este carro ruede de la manera que lo ha hecho, con mucho ensayo y error.