La cantidad de votos formidable habla por si misma”

La Comisión Nacional Electoral del Partido Colorado informa la adjudicación de cargos nacionales por departamento, votos por circuito de todo el país y adjudicaciones de los cargos nacionales y departamentales por sublema, y por hoja de votación.



De 17 convencionales nacionales de Salto, 11 son de Vamos Salto y de 34 convencionales departamentales, 22 son de Vamos Salto.

Fue contundente victoria del grupo político salteño y en particular del ex intendente y senador del Partido Colorado Germán Coutinho en el departamento.



Vamos Salto fue el grupo político colorado más votado del país y la votación general del departamento fue la mayor de total obtenido a nivel nacional, superando el área metropolitana e incluso el bastión colorado del departamento de Rivera.



Los otros convencionales de la minoría partidaria quedaron en manos del conglomerado de listas que apoyaron al Dr. Pablo Perna bajo el sub lema Viento Joven, con 6 cargos a la Convención Departamental y 3 a la Convención Nacional. En tercer lugar el Batllismo en Acción, la propuesta impulsada por los jóvenes de la Lista 1 de la Departamental José Batlle y Ordoñez y el dirigente Nicolás Albertoni, con 3 cargos departamentales y 2 nacionales. Asimismo el Grupo Ciudadanos orientado por Miguel Feris fueron 3 departamentales y 1 solo a nivel nacional.