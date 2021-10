La cantante que llegó a la pantalla

Por Juanjo Alberti

Ann Margret

LOGRO CINCO GLOBOS DE ORO

Comenzó como cantante e inmediatamente se convirtió en actriz. Lanzó varios discos y más tarde la parte actoral eclipsó la labor canora. En la pantalla grande se hizo conocida por sus desempeños en «Bye Bye Birdie», 1963, «Viva las Vegas», 1964, «El rey del juego», 1955, «Conocimiento carnal», 1971, y «Tommy», 1975. Logró cinco Globos de Oro y fue nominada para dos premios de la Academia, dos Grammy, un Screen Actors Guild Award, y seis Emmy. En 2010 obtuvo el primer Emmy debido a su fugaz aparición como invitada epecial en «Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales». Su voz y su actuación atraviesan una carrera profesional de cinco décadas, desde 1961; inicialmente fue considerada una versión femenina del «Rey» Elvis Presley. Como solista logró determinados hits en RCA, y en 2001 registró un álbum de gospel aclamado por la crítica, y una producción con temas de navidad, que realmente quedó notable. Ann-Margret Olsson es su nombre, nació en Valsjôbyn, Jâmtland, Suecia, el 28 de abril de 1941, y actualmente tiene 80 jóvenes años.



COMIENZA A GRABAR DISCOS

Ann-Margret es hija de Anna Regina y Carl Gustav Olsson, natural de Órnskôldsvik, ciudad de agricultores y leñadores. El padre de Ann trabajaba en Estados Unidos durante su juventud y retornó allí en 1942, siendo ejecutivo de Compañía Electrónica Johnson, mientras que su esposa e hija quedaron en Suecia. Ellas, se mudaron a USA en noviembre de 1946, y Carl llevó a su joven hija a Radio City Music Hall el día de su llegada. Se instalaron en las afueras de Chicago, Illinois, en Wilmette. La muchacha se nacionalizó estadounidense en 1949, tomando sus primeras clases de baile en la Academia Marjorie de la Danza, donde muestra su capacidad natural desde el principio, sacando todos los pasos con mucha facilidad. El apoyo de sus padres fue constante para que llegara a convertirse en famosa. La madre de Ann-Margret consiguió emplearse en una empresa de pompas fúnebres como recepcionista, luego de que su marido sufriera una lesión grave en su circuito de trabajo. Paralelamente, siendo una adolescente, Ann apareció en Morris B. Sachs Amateur Hour, Breakfast Club de Don McNeill y Ted Mack ‘s Hora Amateur. Mientras asistía a secundaria en New Trier High School, en Winnetka, Illinois, continuó haciendo labores teatrales. En 1959, se matriculó en la Universidad de Northwestern, donde fue miembro de la fraternidad Kappa Alpha Theta, pero no se graduó. Como parte de un grupo conocido como los Suttletones, cantó en un club nocturno de Chicago, y también se presentó en Newport Beach y Reno, Nevada. En ese andar la descubre el actor y humorista George Burns. Ante ese acontecimiento empieza a grabar discos.

Ann-Margret



MARCADO SUCESO EN LAS VEGAS

Comienza a registrar discos en RCA durante 1961. Su voz, suavemente ronca, estaba considerada como una de las más sexys, y se la comparaba con las de Eartha Kitt o Nancy Sinatra. La disquera intentó hacer de ella la «Elvis femenina» preparando un álbum con una versión de la canción de Presley «Heartbreak Hotel» y otros temas de un estilo muy similar al del «Rey del Rock». Tuvo un breve éxito con la canción «I just don’t understand» -penetró en el Top 40 de la lista de Billboard la tercera semana de agosto de 1961- donde permaneció durante 6 semanas, llegando al número 17 de la pizarra. Su hit más destacable es «The beauty and the beard», 1964, que realizó con el trompetista Al Hirt. El contrato con la RCA culminó en 1966, ante escasas ventas. Aunque el show de canto, quedaría en segundo plano ante sus protagónicos en el cine, a principios de la década de los ochenta siguió presentándose en Las Vegas, con marcado suceso.



RELACIONADA SENTIMENTALMENTE A ELVIS

En 1961, Margret logró gracias a un casting, un contrato de siete años con Twenty Century Fox. Su primera experiencia fue en la película «Un gángster para un milagro». Su interpretación recibió elogios y la hizo acreedora del Globo de Oro a la «Nueva estrella del año». Siguió «State Fair», un musical donde compartió escena con Bobby Darin y Pat Boone, al año siguiente. Inmediatamente aparece con «Un beso para Birdie», en 1963. Después de rodar «Viva Las Vegas» con Elvis Presley, ambos comenzaron una relación que atrajo la atención de la prensa del corazón. Este «amor» provocó un enfrentamiento con la entonces esposa de Elvis, Priscilla. Aunque todo terminó poco después, Presley siguió siendo gran amigo de la actriz hasta su muerte. De todas las estrellas de Hollywood con las que Elvis había trabajado, Ann-Margret fue la única que asistió a su funeral.



CIEN ESTRELLAS MAS ATRACTIVAS

Además de trabajar en el cine, Ann-Margret ha estelarizado algunos specials tv de mucho suceso, comenzando con «The Ann-Margret Show» para la cadena NBC en 1968. En 1994, publicó su autobiografía titulada «Ann Margret: My Story». Estaba casada con el actor Roger Smith desde 1967, hasta la desaparición de éste en 2017. En 1995, fue elegida por la revista Empire como una de las 100 estrellas más atractivas en la historia del cine; concretamente, estaba situada en el puesto décimo. Ann-Margret tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood situada en el 6501 de Hollywood Blvd. Es uno de los personajes de la novela «La magnitud de la tragedia», de Quim Monzó. Juanjo Alberti. Más allá de la nostalgia.