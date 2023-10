«La cancha no se vende! Que quede claro, no se vende».

Sergio Sequeira – Pte. Club Atlético Chaná

Una inversión de aproximadamente de cuatro millones de dólares, desembolsará la empresa que una vez firmado el acuerdo con la directiva de Chaná comenzará a trabajar para erguir el supermercado que ocupará todo el largo de Avenida Barbieri desde Luis Alberto de Herrera hasta Invernizzi. La profundidad del edificio será de 30 metros; el club cambiará la orientación de su cancha de este a oeste y se proyecta un nuevo estadio, moderno, cómodo y acorde a las necesidades básicas.

El acuerdo de arrendamiento será por 30 años, por lo tanto el club será solvente y con perspectivas de trabajar muy fuerte en sus instalaciones; Sede, estadio y cancha de Baby Fútbol.

Una de las condiciones para la firma por parte de la institución, fue que el personal que en un futuro trabaje en el centro comercial sea genuina de nuestro departamento; sea mano de obra netamente salteña.

El presidente del equipo «indio» fue claro en sus conceptos dejando ver qué durante tres años y con gestiones propias del club se fue trabajando para lograr el acuerdo que favorecerá no solamente a la institución, sino a la sociedad salteña trayendo mano de obra directa.

«El club logrará una inversión muy grande, el supermercado estará abarcando unos 3000 metros cuadrados, unos 30 metros por 100 de largo. El edificio estará ubicado en el frente de la cancha sobre la avenida Barbieri. Nosotros quedaremos con una superficie que nos permite construir un estadio con un campo de juego de medidas reglamentarias (95 metros de largo por 65 de ancho). Hay muchos proyectos que tenemos y estamos viendo, se prevé construir tribunas, baños, vestuarios y cabinas para la prensa. Por supuesto que esto tiene un tiempo y es un proceso que llevará y demandará principalmente dinero para su construcción.»

‘Que quede claro; no se vende’

«Yo me veo en la obligación de aclarar sobre algunas versiones que andan circulando, Chaná por estatutos no puede vender, tampoco la comisión que presido tendrá el descaro de vender. El logro de este grupo de trabajo es un arrendamiento por 30 años a esta empresa, dónde ser percibirá un ingreso mensual según las ventas que tenga el supermercado. Que quede claro que no se vende, en un lenguaje vulgar decimos que se alquila una parte del predio donde está la cancha. Nuestro club está muy cerca de cumplir 98 años y yo estoy en condiciones de decirle a la gente que por primera vez en la historia seremos una institución auto sustentable. Hace 60 años que estoy metido ahí adentro, primero como jugador, después como hincha y los últimos 20 años como directivo. Siempre ha sido un gran esfuerzo mantenerse en pie y de manera digna. Cómo la mayoría de los clubes de Salto es todo a pulmón y esfuerzo de la gente, de los pocos que frecuentamos. Busecas, rifas, venta de pollos, asados, pasteles, en fin, de todo, colaboración de los socios; todo ha servido para generar recursos y mantenerse a lo largo del tiempo.»

Siguiendo la línea de los primeros directivos

«Los fundadores del club tenían un objetivo bastante similar al nuestro. En aquellos años se pensaba en grande, basta con recorrer nuestra sede y todo lo que se ha hecho desde el principio.

Aquellos dirigentes lograron armar una infraestructura que vale mucho dinero, fue en otros tiempos, otra época, otras circunstancias también, pero gracias a ellos tenemos lo que tenemos.

Por eso para las anteriores directivas como para la nuestra es sumamente difícil mantener en condiciones todo esto.»

Pre acuerdo firmado

«Nosotros ya firmamos un pre acuerdo, ahora resta esperar porque hay mucha burocracia en el medio, muchos permisos y documentos, todo debe estar en orden y hacer todo bien sin apuros. Estimamos que antes de fin de año firmemos el acuerdo y la empresa construya el supermercado, nosotros allí también comenzaremos con las obras de nuestro futuro estadio, durante el 2024 el Forti permanecerá cerrado. Para el en 2025 si Dios quiere abrirlo totalmente remodelado.»

¿Piso natural o piso sintético?

«En principio hoy te digo que apostamos a un piso natural, tomando el ejemplo de la cancha de Baby fútbol la que es considerada una de las mejores de Salto y me animo a decir del país. Las competencias nacionales se han realizado ahí y eso quiere decir que está en excelentes condiciones.

El nuevo Forti contará con riego inteligente, por supuesto el uso será exclusivo del club y ya veremos qué hacemos con nuestros planteles para organizar los entrenamientos.

Nosotros tenemos un problema muy grande que es la gran actividad que tiene actualmente el Forti, por su ubicación es pedido por todos. Eso hace que el piso sufra un desgaste muy grande sin dejar lugar al mantenimiento y tratamiento que requiere.»

¿Cómo llegó este proyecto a ustedes?

«Una persona muy allegada al club un hincha, nos trajo ese proyecto y fueron varios los que se interesaron pero llegamos a cerrar con esta firma que tiene varios supermercados en el sur y este del país. Incluso hubo un interesado que quería un centro comercial muy grande, el que abarcara toda la manzana pero el problema era el estacionamiento, y nosotros vender no queremos y tampoco podemos. Finalmente el Dorado es el que se interesa y cumple con lo que nosotros planteamos. Ahora es solamente esperar para firmar y cerrar el acuerdo. Después comenzará otra etapa para el club y la sociedad salteña, que se verá beneficiada.»