-Dirán lo que dirán, pero que la doble partida en cancha de Ferro Carril es de excepción, no cabe ninguna duda. Porque a la cuenta de los cuatro, la motivación existe.

Con Gladiador y Saladero. Porque Gladiador no está a salvo del descenso y es tarde de estreno de Richard Usuca y Daniel Moreira en la Dirección Técnica. Mientras Saladero no aseguró el avance a los play off, pero si suma tres puntos, virtualmente lo asegura.

Con Ferro Carril y El Tanque. Porque Ferro Carril no puede perder pisada a Universitario. Hay que tener en cuenta que comparte la primera escala con los rojos, pero el equipo de Emilio Silva suma superior diferencia de goles. Y porque El Tanque con 17 puntos, ofrece el poder de su ilusión para ser uno de los mejores seis y cuestionar el acceso a la liguilla.

Por eso hoy, la cancha de Ferro es una explosión. En función de los cuatro, la trascendencia planteada. Cualquiera de los cuatro sabe bien que un empate divide y la victoria dimensiona.

ALLÁ POR EL DICKINSON

Esta vez, no tanta trascendencia y fuego para Ceibal y Salto Nuevo. Porque Ceibal tiene la base de seguridad en cuanto a ingreso a los play off y aunque en lo matemático tiene chance de la pelea del primer puesto del Acumulado, la diferencia con Universitario y Ferro es de cinco puntos. A falta de tres fechas, no parece ser fácil la misión.

Salto Nuevo tendría que rescatar algún punto para aliviar la incertidumbre respecto al descenso. Solo 10 puntos de Salto Nuevo sobre 39 puntos jugados.

Queda en claro, el pronunciado déficit del equipo ahora en manos de Ruben Costa. Mientras Nacional marca tendencia de favorito ante Dublín Central y River jugando en casa propia, tiene un objetivo de notable valor: Universitario enfrente. ¿Y sí le gana?

Aunque a Universitario nunca le faltarán pautas de acción, para que su condición de favorito golpee la puerta.