Uruguay no tiene rutas que soporten la circulación permanente de grandes pesos y de allí que entendamos la preocupación del intendente de Paysandú por el estado de los caminos vecinales, necesarios para sacar la producción forestal., hoy uno de los rubros más remunerativos del país.

Lo sostuvimos en estas páginas. Desde que se conocieron los planes de procesamiento de la celulosa. Aún así tiempo atrás se aprobó la circulación de los camiones de triple elementos (tri tren, un “tractor” y tres jaulas) un elemento importante para la rentabilidad de las empresas, pero dudamos mucho que nuestras rutas y carreteras estén aptas para soportar tamaño peso.

Sobre todo en las rotondas y mucho nos tememos que los problemas que se generen serán incluso más graves.

El intendente sanducero anunció una especie de peaje o de impuesto para quienes transitan por estos caminos y llevado por aquella máxima que sostiene que “el que rompe paga”, manifestó su interés en poner en práctica esta medida.

Más alla de la discusión generada por el nuevo sobre costo, que se programa, hay que tener muy claro que aquí lo más importante a proteger es la producción forestal.

Realizada como corresponde, en suelos que no son aptos para la ganadería o la agricultura, la forestación es un rubro de tremenda importancia para el país y no se puede ponerlo en riesgo.

Lógicamente que esta medida despertó severas reacciones desde el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta el propio presidente de la Asociación Rural del Uruguay, encabezaron el rechazo contundente a esta medida.

Es lógico que así sea. En primer lugar porque los productores ya pagan un porcentaje de su producción destinado teóricamente al mantenimiento de la caminería rural en buenas condiciones.

Pero quizás lo más importante sería que de llevarse a la práctica esta medida los productores allí afincados quedarían en desventaja frente a otros productores, pues sus costos serían mayores.

La realidad indica que de llevarse a la práctica la circulación de los tri trenes, mucho nos tememos que pronto toda la rutas y carreteras del país estarán en una situación similar.

Es uno de los desafíos que tiene el país, pero lo primero a saber el costo real y concreto de la producción, la extracción y el transporte de la madera.

A.R.D.