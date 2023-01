La Caja Profesional

Uno de los mayores contratiempos que debe enfrentar la reforma de la seguridad social es la

situación de la Caja de Profesionales. Actualmente en el parlamento hay un proyecto de

reforma que establece algunas cosas con las que estamos de acuerdo y otras a las que nos

oponemos tajantemente.

Una de éstas es el hecho de que el Gerente General (además de él hay otras personas con

cargos y sueldos similares) gane un sueldo millonario, de otro país, (más de 600 mil pesos). La

situación de la Caja de Profesionales no es nueva, tiene un déficit de millones de pesos que

hacen temer por su continuidad.

Pero no sólo esto es la raíz del problema, sino que todo los miembros del directorio son

rentados y lo que es peor aún, mantienen su cargo durante cuatro años. Uno de los aspectos

del nuevo sistema actualmente a estudio del parlamento que cuestionamos tajantemente por

considerarlo injusto, es el hecho de que establece que los integrantes del próximo directorio

sean “honorarios”, vale decir que no tengan sueldo alguno.

En una palabra, se les pide que trabajen y se dediquen gratuitamente a cumplir esta labor. Lo

verdaderamente insólito para nosotros al menos, es el hecho de que los actuales integrantes

del directorio, que cobran sueldos nada despreciables por cierto, determinen que sus

sucesores debieran ser honorarios.

En primer lugar nos llama poderosamente la atención de que según este proyecto, deberían

hacer lo que ellos no ha estado de acuerdo en hacer y dediquen tiempo gratuitamente a esta

labor.

Por una cuestión práctica, consultaríamos a los profesionales si alguien estaría de acuerdo en

hacerlo, es decir trabajar gratis para pagar sueldos onerosos a quienes serían sus

dependientes.

Otra de las cuestiones que nos llama la atención es que cuando se puso en práctica el aporte

que debieran hacer los empleados públicos para el denominado “Fondo COVID”, a quien más

perjudicaría sería al gerente general, que de acuerdo a las exigencias establecidas, pasaría a

ganar un poco más de 200 mil pesos.

Más grave aún para nosotros, es el hecho de que ante esta situación se le hubiera planteado al

presidente de la República que “no le rebajaran tanto el sueldo”. Ante tal petición el Presidente

estuvo de acuerdo y se transó en pagarle más de 400 mil pesos.

En fin mucha tela para cortar y lo peor del caso es que los grandes perjudicados serían los

profesionales jóvenes que no han tenido culpa alguna en el mal manejo que se ha hecho de la

Caja hasta ahora.

A.R.D.