La «C» ilumina la cuarta fecha. Almagro y Peñarol: ¡parece partido de la Divisional «A»!

En la Divisional «C», se plantea una situación de hecho, bien especial. La asistencia de equipos que pasaron por la divisional «A» y que en casos concretos, no solo supieron de protagonismo, sino de consagraciones. Hay que remitirse a Deportivo Artigas y Peñarol, en estos dos últimos casos. Pero igualmente algunos partidos conservan una válida atracción-resonancia, por ejemplo este Almagro y Peñarol en el Parque Carlos Ambrosoni, porque además los números desde su propio lenguaje, lo transforman en el más palpitante duelo. Almagro comparte la punta con Deportivo Artigas, mientras Peñarol observa solo dos puntos menos. Por lo tanto, es parte de la búsqueda. Y la búsqueda se asocia al ascenso.

LOS DEL CERRO

La fecha incluye partidos que pueden impactar en la tabla: por ejemplo, el de Barcelona y Deportivo. Ambos del Cerro (allá en el barrio) y jugando el partido de fondo en el Parque Rufino Araújo. Si Barcelona llegase a ganar, eleva la cuenta a siete puntos. Se pone a tiro.

En el polo opuesto de la tabla, dos equipos que aún no han sumado puntos: Club de Pesca y Quinta Avenida Treinta y Tres. Los pesqueros ante Huracán y Quinta debe remarla ante el Cerro de la irregularidad.

Tres puntos de los albicelestes. Siembra limitada y postergación en la tabla. Por lo menos por ahora.

De lo que no hay dudas, una fecha que no pasará de largo. El Acumulado de 16 fechas. Hoy es la cuarta. Se cumplirá el 25% de las fechas pactadas. No falta tanto. O falta menos. El ascenso a la «B» es un motor desde lo anímico. Y con ese Peñarol y Almagro en cartelera…..¡si hasta parece un partido de la «A»! ¡Cómo antes!