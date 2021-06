La buena nueva: el acuerdo con jueces

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, un apunte en dirección concreta: desde la cúpula de mando de la Liga, el pensamiento es uno, de cara a la estrecha temporada que se podría llegar a disputar a partir de setiembre. Afrontar íntegramente cada uno de los partidos en el Parque Dickinson, teniendo en cuenta que se jugará a una rueda todos contra y la segunda en dos series. Por lo tanto, no asiste como cuestión central, la condición de locatario y visitante.



De los delegados, nadie deslizó una postura en contrario, por lo tanto los neutrales pueden suponer que la propuesta encuentre definitivo eco. No por nada el estadio viene siendo sometido a mejoras, igualmente expuestas en ediciones anteriores.

Sector Este, pintura, campo de juego, etc.

TRATO DE CABALLEROS

A su vez a la buena nueva la reveló el neutral Javier Suárez, quien junto a José Luis de los Santos (tesorero), abrieron diálogo con representantes de las asociaciones de jueces. Voluntad de diálogo primero y de acuerdo después, por lo que no surgirán obstáculos, «desde el momento que reconocieron las complicaciones económicas del momento»

Un leve incremento en los viáticos para Primera y Consejo Único Juvenil, mientras el mismo ingreso del año pasado, para las ternas que controlen los partidos del Fútbol Femenino.

LA PLATA SOBRE LA MESA

Desde Comisión de Hacienda se revelaron las decisiones. Valores que entran a regir. Inscripciones para jugadores menores de 15 años, 520 pesos. Mayores de 15 años: 800 pesos. Reinscripciones: 900 pesos. Carné de libre acceso para los periodistas: 650. Para los delegados: 230. Para integrantes de Comisiones Directivas: 590 pesos.