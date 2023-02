La «B» confirmó arranque de temporadael 26 de marzo: ¿solamente 16 fechas?

Ya no hay más dudas con respecto al inicio de la temporada en la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol. Será el domingo 26 de marzo, tras acordarse la fecha entre las partes y sobre todo los representantes de clubes. A su medida, los neutrales tampoco han estado al margen de determinados enfoques.

A su vez la semana que viene, se resolverá el sistema de disputa, con dos proyectos en danza, uno surgido desde el Club Atlético Chaná y el restante de Parque Solari.

En el caso del proyecto de Chaná, incluye una rueda todos contra todos, la segunda rueda en series y el primero y segundo ascenderán a la «A». Por lo tanto en este caso, todos jugarán un máximo de 16 partidos y no más.

Se dejaría en ese efecto, cualquier tipo de instancia posterior.

OTRA BÚSQUEDA

DESDE PARQUE

A su vez en Parque Solari no duermen la siesta de verano y las neuronas laburaron. A tal punto que hubo presentación de una restante idea de disputa. Una rueda, todos contra todos y una segunda en series. El primer equipo en esas 16 fechas a manera de acumulado, será ascendido a la «A».

Los equipos ubicados desde el segundo al quinto puesto, jugarán una ronda de play off y los ganadores con rumbo a un partido final y el ganador igualmente con rumbo a la «A». El 2 con el 5 y el 3 con el 4. En los play off tendrán ventaja deportiva, los equipos mejores ubicados en el año. En caso de igualar en puntos en los dos partidos de play off, clasificará el de mayor puntuación en las dos ruedas.

¿LA ELIMINACIÓN

DE LA LIGUILLA?

Así planteada la situación, un aspecto surge con visible elocuencia: la liguilla sería eliminada. El proyecto de Chaná no contempla esa posibilidad. Tampoco el de Parque Solari. Habrá que aguardar si en la instancia próxima de encuentro en la «B» surge alguna restante opción. Pero parece ser cosa concreta que en el caso de la Divisional «B», el espíritu es no afrontar la liguilla, teniendo en cuenta los costos que genera para los clubes: apertura del Dickinson, la seguridad, los jueces que duplican los viáticos, etc.

Por lo tanto, a cuenta de la mayoría de los clubes de la «B», cuanto más corto el campeonato, menos erogación económica.

Sin suspensiones, la «B» podría en algo más de cuatro meses, bajarle telón a su la temporada 2023.