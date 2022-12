La aspiración” de tener “cero vertederos a cielo abierto” para 2025m ¿es posible?

La Ley de Gestión Integral de Residuos se aprobó en 2019; determinó que es de interés general la protección del ambiente contra toda “afectación” que pudiera derivarse de “la generación, el manejo y cualquiera de las operaciones de gestión de los residuos y de sus componentes”.

El proyecto de Salto comprende la instalación de una Planta de Compostaje con su correspondiente separación previa de los residuos orgánicos y una Planta de Clasificación de residuos sólidos urbanos, para la separación y acondicionamiento del material que puede tener valor de venta en el mercado (plástico, cartón, aluminio, etc.). El material de descarte será dispuesto a granel en celdas del Relleno Sanitario.

res cooperativas de Salto trabajan en plan de la Intendencia para reducir el volumen de basura y aumentar revaloraización de residuos.

EL PUEBLO consultó al Director Interino de Gestión Ambiental de la Intendencia Ariel Ugartemendia sobre cual es el plan a aplicar sobre el tema residuos. El mismo consta de varios aspectos que fueron detallados por nuestro entrevistado, entre ellos el trabajo que se viene realizando con las cooperativas .

El Ministerio de Ambiente tiene la “aspiración” de tener “cero vertederos a cielo abierto” para 2025.

El Plan fija metas para los próximos 10 años con revisión intermedia a los 5 años.

El proyecto del relleno sanitario se instalará en el padrón rural 4471 de Salto, padrón donde actualmente se encuentra el vertedero a cielo abierto de la zona, situado al Norte de la ciudad , distando unos 2 km del borde urbano de la ciudad, y 3km aproximadamente de ruta nacional N93.

El proyecto comprende la construcción de un Relleno Sanitario (RS) departamental para una capacidad anual de 29.200 toneladas de residuos sólidos urbanos, con un ingreso diario medio de 80 toneladas.

La concepción del sistema involucra una primera clasificación manual en la Planta de Clasificación de residuos recuperando aquellos materiales que presentan valor de reúso en el mercado; una segunda clasificación mecanizada de los residuos disgregando el material orgánico para enviarlo a una Planta de Compostaje. Los residuos remanentes serán enviados a una tercera clasificación, manual, en instalaciones pre-existentes y/o enviados a enterramiento a granel en celda del relleno sanitario.

El proyecto desarrollado contempla 10 instalaciones principales.

Playa de descarga , Planta de clasificación , Planta de compostaje , Planta de clasificación existente, Centro de Visitas y educación ambiental , Celdas del relleno sanitario para la disposición de residuos a granel , Planta de tratamiento de efluentes , Infraestructura externa acorde a las instalaciones , Celda para disposición de residuos voluminosos, poda y escombros y Cierre del sitio de disposición actual (vertedero no controlado)

COOPERATIVAS

Las cooperativas Las Gaviotas, Los Horneros y Sacrificio se adhirieron al plan piloto, propuesto por la Intendencia de Salto, para reducir el volumen de basura que generamos en nuestra ciudad y aumentar la revalorización de recursos. 20 bolsones nuevos, para depositar reciclables en la zona céntrica, es la nueva apuesta de este grupo de recicladores que ya lleva más de cinco años en la tarea.

El plan impulsado por Gestión Ambiental de la Intendencia de Salto consta de la colocación de bolsones en puntos estratégicos de la ciudad, para que tanto personas como empresas depositen allí exclusivamente materiales reciclables, como papel, cartón, plástico y aluminio. Estos materiales serán recolectados periódicamente por las cooperativas, para ser separados y prensados y luego venderlos a distintos operadores, que confeccionarán nuevos productos y así extenderán la vida útil de los recursos.

Cada grupo de recicladores tiene su propia zona de trabajo y será responsable del vaciado de bolsones y de la posterior gestión de los recursos. El grupo Los Horneros cuenta con 6 personas, la cooperativa Sacrificio 12 y Las Gaviotas integran a 17 personas.

El Director también aportó los datos de los precios de mercado local de los distintos residuos a revalorizar. Cartón $6, Plástico $11, Nylon $9.

Aclaró además que para la tarea de clasificación las cooperativas cuentan con vehículo propio.

CANTIDADES ACOPIADAS EN 2022

Es importante también conocer las cantidades de estos materiales que se han venido acopiando en kilos hasta la fecha. En este sentido la información indica que se acopiaron 41.000 kg nylon, 29.000 kg plástico y 260.000 kg cartón.

El plan en “circuito limpio” es impulsado por la División de Gestión Ambiental de la Intendencia de Salto y procura ser una parte importante en la concientización y promoción de políticas de recuperación y revalorización de residuos. Dicho plan tiene sentido y complementariedad con el proyecto de clasificación y revalorización de residuos en “circuito sucio”, es decir, en la propia localización del relleno sanitario donde se llevará a cabo el cambio conceptual en la gestión de los residuos sólidos que la Intendencia promueve, basado en la recuperación y compostaje, minimizando el enterramiento de residuos.

Completar todo el proyecto dependerá de la entrega de los fondos necesarios de parte del Ministerio .

“Precisamos solucionar Young, que es lo único que nos queda, y ahí tendríamos cero vertedero a cielo abierto”

Omar Lafluf, Intendente de Río Negro

El Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, que supo vivir algunos años en Salto por temas laborales, aceptó gustoso la invitación de EL PUEBLO para contar la experiencia que se vive en su departamento, que a modo de escala, su población es cuatro veces menor que la salteña, sin embargo, también han tenido problemas con el vertedero a cielo abierto que tras un largo trabajo de casi ocho años, ya estaría casi solucionado.

“La verdad – comenzó diciendo Lafluf- es que hace bastante tiempo que estamos en el tema. Para empezar, en 2014, antes de terminar nuestra administración, le planteamos a la Junta Departamental y a todos los partidos políticos hacer un fideicomiso por 12 millones de dólares. Eso fue antes de la elección, sin saber quién iba a ganar. Se aprobó y todos los partidos aportaron alguna obra para realizar en base a nuestra propuesta o modificaciones a las obras que habíamos realizado. Algunas se llevaron, otras no, y entre eso estaba la propuesta del relleno sanitario, que era lo que se iba a hacer en Fray Bentos”.

“El fideicomiso se hizo, ganó el Frente Amplio la administración pasada, en 2015, y llevaron adelante con esos 12 millones de dólares las obras que estaban programadas, entre ellas, el relleno sanitario. Entonces, la administración anterior hizo un llamado, ganó TEYMA por el relleno sanitario en Fray Bentos y por la gestión del mismo. Se hizo un paquete completo por lo que a la empresa TEYMA se le paga por mes, de acuerdo a las toneladas manejadas”.

“Cuando nosotros entramos en 2020, se terminó de emprolijar y de cerrar definitivamente el basurero o vertedero a cielo abierto que había. Junto con eso, nosotros hicimos una apuesta muy grande a contenerizar y compramos dos camiones de recolección nuevos más, y a su vez, contenerizamos San Javier y Berlín, aumentamos además. Y lo de San Javier y Berlín, que son poblaciones del departamento, también van a Fray Bentos”.

“Quiere decir que hoy lo único que nosotros tenemos y que estamos trabajando para terminarlo, es Young, que en definitiva, es la segunda ciudad del departamento. Más o menos se calcula entre 900 gramos a un kilo por persona de residuos urbanos por día, entonces en Young tendríamos unos quince o dieciséis mil kilos por día, y ahí estamos evaluando con el Ministerio de Ambiente cuál es la solución para Young. Una posibilidad, es una estación de transferencia, que consiste en compactar la basura y trasladar el relleno sanitario a Fray Bentos”.

“¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que la obra, a pesar de haber habido aquel fideicomiso, no se hizo completa, está prevista para cien mil toneladas, las cavas donde se va haciendo y rellenando en el relleno sanitario de Fray Bentos, y se hizo solamente para treinta mil kilos. Quiere decir que nosotros corremos el riesgo el año que viene de estar cumpliendo y que las cavas queden saturadas, y tendremos que hacer otra obra. Entonces, ahí estamos evaluando si en Young nos conviene hacer una estación de transferencia y seguir trayendo a Fray Bentos o alargar la vida útil de las treinta mil toneladas que tenemos y hacer en Young un pequeño relleno sanitario, o hacer otro sistema de deposición final de residuos”.

“También, en estos tiempos, usted habrá escuchado hablar de la regionalización del manejo de los residuos urbanos, y en ese caso, hemos tenido algunas reuniones con Soriano, pero no hemos avanzado todo lo que nos hubiese gustado, pero bueno, también es una opción que tenemos”.

– El Ministerio de Ambiente se está manejando con un presupuesto de 17 millones de dólares para trabajar con las intendencias del interior este tema, ¿qué sabe de esto?

– Exacto. Lo que le estamos planteando desde hace mucho tiempo al Ministerio de Ambiente, es que lo que precisamos es definir y solucionar el tema Young, que es lo único que nos queda, y ahí quedaríamos con cero vertedero a cielo abierto, excepto en algunas poblaciones rurales, que ahí tendríamos que buscar alguna otra solución.

Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente de la Junta Dptal.

Lic. Natalia Lucero: “La idea central de las propuestas escuchadas es eliminar los vertederos a cielo abierto con una proyección a 10 años”

En la Junta Departamental de Salto también existe una Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente. Hasta hace poco tiempo, la presidió el edil Pablo Alves, hoy ocupa ese lugar la edil Natalia Lucero.

Con ambos pudo hablar EL PUEBLO sobre el tema de este informe. Alves expresó que “Cuando yo dejé esa comisión, el mayor reclamo era sobre el vertedero, incluso habíamos citado a Cesio (Coordinador Gral. De la Intendencia), a Palacio (del Depto. De Gestión Ambiental, Salud e Higiene) y a Ugartemendia (encargado del área de Recolección), porque también había unos proyectos privados de transformar la basura en energía y además había una ONG ambientalista, que quería impulsar a través de la Junta una Comisión de Medio Ambiente más grande. De la Intendencia la respuesta que tuvimos es que están trabajando en el tema, y que desde el Ministerio de Medio Ambiente se quiere que se haga el mismo tratamiento en todos los departamentos, si ellos cambian, el Ministerio no le aportaría más la partida que le da, una partida para relleno sanitario”. Por otra parte, dijo que “mientras fui presidente recorrimos dos o tres vertederos, como por ejemplo el de Rocha, que tiene una planta de reciclaje y después lo que hace es como armar fardos de basura que después entierra. Lo que tengo entendido es que acá en Salto, con algunas máquinas que se trajeron, se ha mejorado un poco, aunque igualmente estamos lejos, lejos de todo… Todavía está horrible, pero se ha mejorado un poco”.

Lic. Natalia Lucero: “los enormes montículos de basura a nivel mundial, no escapa a nuestra realidad”

En tanto Lucero comenzó expresando que “el tema de los enormes montículos de basura a nivel mundial, no escapa a nuestra realidad, tal es así que desde la Junta Departamental de Salto, en la comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente, se ha recibido en varias oportunidades a referentes en materia del vertedero a cielo abierto, para poder dialogar sobre el tema y conocer las acciones encaminadas para tal situación, y por ende ver desde la función de ediles en qué podemos ayudar”.

¿Cuáles serían las principales propuestas?

La idea central de las propuestas escuchadas es eliminar los vertederos a cielo abierto con una proyección a 10 años, en donde la idea es la instalación de una Planta de Compostaje, con la separación de residuos orgánicos, y otra Planta de Clasificación de Residuos de Sólidos Urbanos, esto implica poder diferenciar aquellos materiales que tienen valor de venta en el mercado tales como plástico, cartón, aluminio, que supone descartar en granel de celdas del Relleno Sanitario.

-¿Se habla de dónde se ubicaría?

Está pensada en donde se encuentra en este momento el vertedero a cielo abierto en la zona rural de la ciudad. Cabe destacar que el proyecto comprende la construcción de un relleno sanitario departamental, en donde el estimado de ingreso diario medio es de 80 toneladas. Implica una primera clasificación manual de los residuos, rescatando aquellos que tienen valor de mercado y una segunda clasificación mecanizada disgregando material orgánico para ser enviado a una Planta de compostaje. En cuanto a los residuos remanentes serán clasificados nuevamente de forma manual y enviados a instalaciones preexistentes y/o enviados a enterramiento a granel en celda del relleno sanitario. Es importante resaltar que diferentes cooperativas como las Gaviotas, los Horneros y Sacrificio se han adherido a la propuesta y por otra parte se han colocado en la ciudad de Salto, Bolsones para depósito de material reciclable. Una de las propuestas escuchadas fue la del plasma que permite que desaparezca el residuo de la faz de la tierra expresada por el Lic, Fernando Solaro. Una excelente propuesta pero ante la realidad económica en este momento la opción es la Planta de compostaje y relleno sanitario. El plan en “circuito limpio” es impulsado por la División de Gestión Ambiental de la Intendencia de Salto y procura ser una parte importante en la concientización y promoción de políticas de recuperación y revalorización de residuos.

-¿Cómo es ese plan?

Es un plan que tiene sentido y complementariedad con el proyecto de clasificación y revalorización de residuos en “circuito sucio”, es decir, en la propia localización del relleno sanitario donde se llevará a cabo el cambio conceptual en la gestión de los residuos sólidos que la Intendencia promueve, basado en la recuperación y compostaje, minimizando el enterramiento de residuos. Sin descartar la parte mas importante que recae siempre en la educación a la población, en la toma de conciencia y la futura generación de hábitos, en el manejo de la basura y en promover una ciudad limpia. Desde nuestra comisión agradecemos aquellas entidades que se han acercado con sus diferentes propuestas como ACAS y RAS, así como Palacios, Ugartamendia y Cesio. Como siempre informar a la población que nuestra comisión siempre está abierta al diálogo de quien así lo requiera.

“Disponer residuos sin planificación ni medidas de contención de las emisiones que genera la descomposición de los residuos afecta al medioambiente”

Luis Horta Puig, TEYMA Gestión Ambiental

Luis Horta Puig es ingeniero civil hidráulico ambiental, tiene más de 20 años de experiencia en gestión de residuos y que hoy ocupa un cargo gerencial de Desarrollo de Negocios y Medioambiente de la empresa TEYMA, que justamente ganó el llamado a licitación para solucionar los problemas de residuos del departamento de Río Negro.

– ¿Qué significado otorga al manejo de los residuos urbanos llegada la hora de cuidar el ambiente?

– Nosotros en TEYMA ya hace casi ocho años que estamos trabajando en lo que es la parte de gestión de residuos. Si bien nuestra empresa tiene varias líneas de negocios y la más importante es la que refiere a la construcción, ya somos parte de una empresa que tiene casi dos décadas de trabajo específicamente en tarea de gestión de residuos, desde la recolección, pasando por los distintos tipos de tratamiento o tareas que se hacen en el proceso del manejo de los residuos. Estos servicios de disposición final es un poco la actividad final que se hace con los residuos que no se pueden reciclar o valorizar energéticamente, básicamente hay que buscar un lugar para ponerlos en terreno. Este tipo de soluciones, supone buscar la mejor alternativa para que impacte lo menos posible al medioambiente.

El disponer residuos sin ningún tipo de control, sin planificación ni medidas de contención de las emisiones que generan por la descomposición de los residuos, afecta al medioambiente. Entonces, este tipo de soluciones de rellenos sanitarios son la alternativa a los vertederos a cielo abierto, que es un lugar donde se disponen los residuos sin ningún tipo de control ambiental, sin planificación, sin ningún tipo de obra asociada, y por otro lado, están los rellenos sanitarios que es un proyecto de ingeniería, que incluye una obra, un plan de manejo y de operación, y un plan de clausura y pos clausura. Tiene cuatro etapas que busca garantizar que se minimice los impactos al medioambiente producto de las emisiones que generan los residuos cuando se descomponen.

La etapa de diseño y construcción, que es la etapa primaria, implica un proyecto donde hay que considerar cuánto residuo se va a generar, qué tipo de residuo es, el terreno que se define, hacer lo que son las obras de ingeniería para poder después definir esas obras para hacer los lugares donde irán los residuos, las plantas de tratamiento de efluentes, que tratan los lixiviados, que es un líquido con mucha carga orgánica y con un poder de contaminación importante que hay que tratar.

Después, la obra implica un movimiento de suelo donde se coloca una manta de plástico, una geomembrana, para evitar que los lixiviados escurran a las napas subterráneas, y luego toda una conducción de esos líquidos hacia la planta de tratamiento que después los va a disponer en un cuerpo receptor que esté habilitado en función de su característica y calidad. Luego está toda la parte de los sistemas de recolección de fluviales. Por ejemplo, en Río Negro tenemos cuatro pozos de monitoreo por la posible contaminación de las napas subterráneas. En los caminos de acceso se pone una balanza, se cierra, no es una cosa que quede abierta como para que entre cualquier persona, y luego en la etapa de operación es un poco lo que estamos haciendo hoy. Hace más de dos años que estamos trabajando para la Intendencia de Río Negro, después de haberlo diseñado y construido, ahora estamos en la etapa de operación, haciendo un poco el control de acceso, ver de dónde vienen los camiones, se pesan, se hace un manejo de cómo es el avance en el relleno y el avance de ver cómo se van disponiendo los residuos o se van cubriendo. Después la gestión de los lixiviados, de la gestión de los gases, y luego viene lo que es el monitoreo ambiental controlando las aguas subterráneas, controlar la incidencia en las aguas superficiales como olores, afectación a los vecinos, un control de manejo ambiental en el lugar donde se ponen los residuos, que esté operando de acuerdo a lo que establece la autorización que se tramitó previo a la construcción con DINAMA, que luego controlará.

– ¿La propuesta está en consonancia con lo que propone el Ministerio de Ambiente?

– Sí. Todos estos proyectos donde hay que hacer el manejo de residuos en un terreno, tienen que tramitar varias autorizaciones ambientales. Antes de empezar a construir hay que tramitar dos autorizaciones, el de viabilidad ambiental de localización, que se tramita en el Ministerio de Ambiente, se hace una consulta al gobierno departamental para que den el okey de la ubicación y de la locación donde se instalará ese proyecto. Después se tramita otra habilitación ambiental previa que refiere a la descripción del proyecto, sobre qué es lo que se va a hacer, cómo se va a manejar, etcétera, ahí se habilita y comienza la construcción, y previo a empezar a operar se tramita lo que es la autorización ambiental de operaciones, que se da por tres años y que en función de esa habilitación, son los controles que el Ministerio de Ambiente va realizando acompañando la operación de ese relleno.

Asociación Civil Ambientalista de Salto

Mtra. Adriana Carabajal: “No queremos llegar a instancias judiciales, pero la Intendencia tiene todas las de perder”

Para este informe EL PUEBLO fue tras la palabra de la Mtra. Adriana Carabajal, Presidente de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS), quien enfatizó en que “desde el comienzo de la Asociación se han hecho cosas referentes al vertedero” y que incluso “se hicieron pedidos de información a la Intendencia y no se obtuvo respuestas” sobre varios aspectos vinculados al tema. “No sé si nos toman por tontos -expresó-, no queremos llegar a instancias judiciales porque nos costaría mucho dinero, pero la Intendencia tiene todas las de perder, y estoy hablando de la Intendencia, no de una persona, porque hoy le toca a Lima, mañana a otro y además esto viene de años…Y pienso que también CTM tendría que volcar dinero en estas campañas”.

Son temas, dice Adriana, “que tienen una incidencia directa con la salud”, por lo que entiende “es fundamental la intervención del Ministerio de Salud Pública”. En ese sentido, subrayó que en zona del vertedero “hay muchos casos de cáncer y enfermedades respiratorias, algo no común en otras zonas”, por lo que se puede pensar que “algo hay”. Insistió asimismo en que la propia Constitución de la República habla del derecho a una vida digna, lo que claramente no se estaría respetando. Tambien recordó que desde ACAS “se ha hecho una marcha, nos convocaron los vecinos, porque están sufriendo problemas graves”. Está convencida que la solución sería un vertedero nuevo, “pero que no esté cerca de aguas, ni superficiales ni profundas…El agua es el bien más preciado y hay que cuidarlo…Seguiremos trabajando, fomentando foros, seminarios, para que la gente común y corriente se acerque, se informe y aprenda”.

Luego, la entrevistada realizó una extensa y profunda reflexión sobre el tema, de la que extraemos lo siguiente:

“Los vertederos a cielo abierto existen en diferentes partes del mundo, principalmente en aquellos países con economías más pobres. En Salto es un problema que se arrastra de hace años, se lo reubica y no se tuvo en cuenta que lo estaban ubicando en una zona productiva (hortifrutícola), con cercanía a una fuente de agua, que pasa a formar parte de una fuente mayor y de ahí al Río Uruguay. Si se querían hacer bien las cosas, hubiese sido necesario hacer el relleno desde el comienzo. Pero lo que apremiaba entonces era quitarlo de donde estaba y localizarlo con la mayor premura posible. No fue pensado ni planificado, si no, hoy estaríamos hablando de otra realidad. Esto sucede por no pensar las cosas a largo plazo, la falta de planificación y nulo conocimiento de las consecuencias que traería en breve y hoy ya desbordado, a punto de casi imposible remediarlo de alguna forma. Se dejó estar el problema, se vuelcan hoy cerca de una tonelada de basura, los recicladores ponen mucho empeño y voluntad, pero esto también requiere planeamiento y escasea por estos lares, siempre se juega con la improvisación, pero de esta manera no salen bien las cosas. Hoy estamos con una problemática muy grave, urgente y que requiere tomar alguna acción paliativa que mitigue en algo aunque mínimamente lo que allí sucede. No es solo el gran despliegue de basura que la Intendencia opta por comenzar su enterramiento, ahora nos hacemos una pregunta: ¿alguien se puso a pensar que el gran daño está hecho y todos los días colaboramos un poco más a agrandarlo? Partimos de la base que la ciudadanía necesita Educación Ambiental, desde las bases, ¿la gente común sabe de lixiviados?, ¿qué sabe de la contaminación: del aire, del suelo, del agua? ¿Acaso se creen que estamos hablando de algo muy lejano? No señora, no señor; estamos hablando de nuestro vertedero, sí, del que tenemos que está localizado en zona del Hipódromo, de un vertedero que ni siquiera cuenta con un alambrado perimetral, que a él entran y salen quiénes quieren, que hacen lo que quieren. ¿Alguien vigila lo que allí sucede? No, es más fácil mirar para otro lado y dejar que la gente coma de la basura, que se recojan los residuos de supermercados y frigoríficos para el uso que quien sabe se le da…Aquí estamos hablando de que se están violando los Derechos Humanos, las condiciones mínimas para poder trabajar en el sitio. Esto es cuestión de la Intendencia de Salto, que debe hacerse cargo, que debe atender con la urgencia que requiere el tema. Los niños comiendo de la basura, gente de escasos o nulos recursos buscando sustento en el lugar.¿Hasta cuando miramos para el costado?”

RESPONSABILIDAD DE TODOS

«Esto es responsabilidad de todos los actores que forman parte de la sociedad salteña, y de los políticos principalmente, que cada cuatro años aparecen prometiendo maravillas y haciendo actos de magia, cuando sabemos que esto se acomoda con todos los ciudadanos arremangándose y poniéndole acción. Vamos a trabajar juntos, ya se acabó el tiempo de mirar para otro lado, ya se acabó el tiempo de decir «ah, no es asunto mío». Por eso ACAS llevó la propuesta al Intendente, de convocar un grupo multidisciplinario, muchas cabezas piensan más que una; gente profesional, idóneos, otras instituciones: OSE, CARU, MSP, UDELAR, Comisiones de Ambiente de la Intendencia y de la Junta Departamental, CTM, Universidad Católica, MIDES, ANEP, Centro Comercial, los grupos ambientales como ACAS, RAS, Cuidemos la costa de Salto, y otros que se sientan con ganas de trabajar, todos bienvenidos.

LA DECISIÓN LA TOMA EL INTENDENTE

«Es el Intendente quien tiene el poder y os medios para comenzar el cambio. En instancias siguientes se convocará a los vecinos del Hipódromo que deberán volver a unirse es una causa común y ellos son quienes más sufren las consecuencias de este vertedero y también los grupos que se han conformado de recicladores: los Horneros, las Gaviotas y el Sacrificio. Consideramos que si en otros lados es posible, en Salto también es posible comenzar el cambio, que redundará sin dudas en la mejor vida, un ambiente sano, con menos contaminación y pensar ya en un futuro lugar para este vertedero, una decisión bien pensada, sin las consecuencias nefastas que tiene este».

