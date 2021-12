“La Asociación de Bancos Privados decidió cambiar el horario de atención al público, pero no debería haber problemas”

Martín Ford, Secretario del Interior de AEBU

EL PUEBLO dialogó con Martín Ford, Secretario del Interior de AEBU, sindicato bancario que nuclea a trabajadores tanto de la banca pública como de la privada para conocer el balance de lo que fue este año y ver cuáles son los desafíos que se presentarán en el 2022.

– ¿Qué balance hace AEBU de este 2021?

– Ha sido un año difícil, como lo ha sido para toda la ciudadanía, debido a que continuamos con la pandemia, lo que ha traído también a trabajadores que continuaron en el seguro de desempleo parcial y achiques en algunas empresas del sector financiero no bancario. Además, en lo que es el sector público, no se completaron las vacantes como había establecido el propio Poder Ejecutivo por parte de la OPP, que era que cada tres vacantes iban a reponer una, y eso no sucedió. De hecho, hubo un concurso para 183 cargos donde se presentaron más de 90 mil uruguayos y que estarían en proceso de ingreso en enero o febrero del próximo año. Por lo tanto, la banca pública ha trabajado con serias dificultades en un año que, a pesar de la pandemia, especialmente el BROU no ha visto retraída su actividad ni sus ganancias, por el contrario, ha sido un año muy bueno, que al trabajar con menos personal ha provocado dificultades a los clientes, y también, obviamente, para nuestros compañeros, que han tenido que estar cubriendo, especialmente en el interior, en las pequeñas localidades o en algunas agencias donde no hay gente y tienen que estar trasladándose y dando la cara porque en definitiva, para la población el funcionario del banco es el responsable de la mala atención o de las demoras.

Más allá de lo complicado que fue el año, hay cuestiones que dan ánimo como la hazaña de haber conseguido 800 mil firmas y que hace pocos días se terminó de confirmar que para el movimiento sindical en general, pero para AEBU en particular, ha sido una tarea ardua pero de mucha satisfacción porque habrá un antes y un después del referéndum.

– ¿Cuáles son las perspectivas para el sindicato en 2022?

– En el 2022 tenemos como centro, por un lado, el referéndum del 27 de marzo, trabajar y militar mucho para conseguir las voluntades que se necesitan para anular los 135 artículos de la LUC, porque estamos convencidos que son regresivos y de un gobierno neoliberal que ha venido para retacear derechos y a favorecer a los más poderosos.

Otro de los temas centrales y que está muy enrabado, es la reforma de la seguridad social, la cual, según el propio Ministro Mieres, tendría que estar procesada este año. Sin embargo, el haber conseguido 800 mil voluntades y tener las firmas necesarias para el referéndum, han retrasado algunas reformas que quiere llevar adelante el gobierno y que son muy preocupantes para la clase trabajadora y las grandes mayorías. Estamos convencidos que según la suerte que tengamos en el referéndum, será la profundidad de esta reforma de la seguridad social que afectará a toda la población, en especial a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionistas y a todas las personas que cobran prestaciones de la seguridad social porque el documento de la comisión de expertos es al achique, en contra de los trabajadores en cuanto a la reducción de prestaciones, a la prolongación de la edad para alcanzar la edad jubilatoria, profundiza el sistema de las Afaps que venimos denunciando. Por esas razones estamos muy preocupados por el avance de esa reforma, pero estamos convencidos que según hasta donde lleguemos con el referéndum será hasta donde llegarán con esa reforma o si la profundizan más aún de lo que plantea la comisión de expertos o si es una pequeña reforma que arreglará algunas cosas, como ampliar la edad de jubilación.

– Se ha fijado el horario de verano, pero hay diferencias entre la banca pública y la privada, ¿por qué pasa esto?

– Hacía muchos años que no sucedía, pero ahora la Asociación de Bancos Privados decidió cambiar el horario. No fue un tema negociado con el sindicato, fue una decisión de ellos, y como a la mayoría de los trabajadores tampoco le ocasionó un perjuicio, la banca pública, en especial el BROU ha decidido continuar con el horario habitual. En otros tiempos, cuando funcionaba el clearing de cheques, era más difícil tener un horario para unos y otros, porque atrasaba toda la operativa, pero hoy en día con el clearing electrónico, no debería causar mayores inconvenientes.

Evidentemente el Banco Central no ha tomado una medida para todos, esto es una decisión de cada empresa, y si bien algunos compañeros de la banca pública nos han planteado la posibilidad de plantearle al Directorio del BROU el cambio del horario, no es una generalidad porque hay muchos trabajadores y dependencias que ya tienen armada su vida en este horario, así que no avanzamos en eso. No debería haber problemas con este cambio de horario, seguramente para los clientes y la gente quizás en algún punto sea algo distorsionante, pero en especial todo lo que es la zona balnearia y zonas turísticas es mejor que sea en la mañana y no en la tarde.