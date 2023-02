La Apiterapia como herramienta para aliviar el dolor

Doctor Pablo Capdebila

Se ha escuchado mucho hablar en estos últimos tiempos de la Apiterapia; mucho más en las personas que sufren y padecen dolores crónicos.

Una gran herramienta ha sido este descubrimiento, nuevo para nosotros, pero con más de cuatro mil años en el mundo. Consultado el doctor Pablo Capdebila, un médico que se dedica hace mucho tiempo al uso de las propiedades de las abejas y con vasta experiencia en el uso de los distintos productos que salen de las colmenas. “Las enfermedades más frecuentes que motivan la consulta son las que afectan las articulaciones, y es importante resaltar que 8 de cada 10 pacientes calman su dolor y regresan a una vida normal, todo esto gracias a la combinación de productos naturales provenientes de la colmena y sin efectos secundarios. Se tratan y se previenen enfermedades utilizando los productos de la colmena.” “La Apiterapia se define como el uso de los productos de la colmena de las abejas para la prevención y tratamiento de varias enfermedades que afectan la salud del ser humano.”

“Nosotros tratamos los dolores que provienen de cualquier origen.

El aguijonazo hace más de cuatro mil años la utilizaban para calmar los dolores. No es un invento de estos tiempos, sino que los chinos y los egipcios. Hay muchas menciones, en la historia de estás civilizaciones milenarias incluso dibujos que muestran a las abejas cumpliendo la función de proporcionar y aliviar el dolor.”

Sin efectos secundarios

La gran ventaja que no tiene efectos adversos no hace daño al organismo, no es invasiva. Tampoco estamos hablando que es ‘mágica’ pero si es muy buena.”

La Miel

La miel sirve además de alimento, para curaciones de las heridas, el polen es usado también para la cicatrización de heridas. La apitoxina calma el dolor.

El Propóleo contra el COVID

“El propóleo es exclusivo contra el virus ARN.

Si nosotros aumentamos la dosis está comprobado que es muy efectiva en COVID.

Antes de la pandemia lo usábamos contra el Influenza, pero con la aparición del COVID fue muy buena la respuesta que tuvimos. Estamos hablando con sustento académico, lo que hablamos tiene respaldo y no se basa en testimonios aislados.”

El uso de la Apiterapia en el Deporte de Elite

“En el deporte varios jugadores de Elite han utilizado esta terapia, por ejemplo, Juan Sebastián Verón los últimos dos años hizo un tratamiento para su rodilla, eso le permitió jugar un tiempo más de lo previsto. Desde Salto le proporcionamos al laboratorio de Buenos Aires que lo trataba. Lo mismo con la selección Argentina de Básquetbol, Ivan Samorano el chileno también. El deportista de alto rendimiento lo usa, nosotros que estamos en esto lo sabemos, mucha gente no.”

La apitoxina contra distintos sarcomas

“El veneno de abeja tiene una proteína que la hace letal contra los sarcomas (cáncer), es usada con los animales (perros).

En el ser humano se utiliza, ha sido en algunos casos la cura para esta enfermedad, ojo que no sea esto un malentendido, no queremos decir que curemos el cáncer, si sabemos que actúa muy bien sobre algunos casos. Hay experiencias de curación total en personas de acá, Uruguay. Los venenos tienen predilección por los neoplasmas, por eso hay casos de curación aquí en nuestro país.”

El polen cómo regulador y ayuda

“Me interesa muchísimo también que se sepa las propiedades del Polen. Es fundamental para estos tiempos. Sus propiedades antiinflamatorias combaten las diarreas y el estreñimiento. Además, reducen el dolor y las molestias que causan estos problemas al mismo tiempo que rebajan la hinchazón. El consumo de polen también está indicado en el caso de sufrir problemas hepáticos.”

Por el consumo de “pantalla” el aumento de ansiedad es notorio en nuestra sociedad. Por eso el Polen es de gran ayuda. “El polen de abeja calma los episodios de estrés, ansiedad, nerviosismo y depresión haciendo que nuestro estado de ánimo se mantenga en calma y lejos de la irritabilidad y la tristeza que pueden causar estos cuadros. Una de las razones de la depresión por estrés y también de la depresión por consumo de las pantallas, es el deterioro por consumo de la serotonina. Por lo tanto, está indicado en todos aquellos casos de angustia y/o depresión. Es la misma razón por la cual es vigorizante, energizante y estimula el ánimo.” Este tipo de terapias que persiguen las curaciones sin los analgésicos, están ocupando un lugar muy importante en el mundo de hoy.