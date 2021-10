Ferro Carril 5 El Tanque 3

Cuando Quintana limitó la distancia a los 36′ de la recta final, El Tanque se puso solo un gol debajo. El 4 a 3 transitorio a favor de Ferro Carril. Pero en lo inmediato, la pegada en pelota quieta de Confalonieri, simplemente justa y letal. Clase de esa zurda para colocarla contra las piolas, sin chance de reacción para Wilson Núñez. Fue el quinto de Ferro, el que bajó la persiana y consagró para la franja la tercera imposición al hilo.

Llegó a los 13 puntos y la amenaza tiene nombre. Porque Ferro es amenaza. Por los partidos pendientes que tiene y porque pasa a seducir a través de un fútbol donde la eficacia es puntual. ¿Y en cuánto se cotiza la eficacia?

Cuando el partido se reanudó ya con el 1 a 1, Nahuel Machado despuntó a la primera señal de una noche aplaudible. El Nahuel para acelerar construyendo y llegando, como en el cuarto gol de Ferro y segundo de Vargas. Ya con Ferro volviéndose goleada, ante un rival que fue más apto con la pelota que sin ella. La debilidad defensiva de El Tanque y la metralla carbonera como contrapartida.

Validez incluso de variantes, como en el caso de Confalonieri y el invento de ese golazo. El Tanque no se achicó, pero la ausencia de equilibrio le perforó los sentidos generales de un fútbol generoso en matices de mitad de cancha para arriba, pero expuesto casi con inocencia en la trinchera del fondo. Ferro, el de frecuencia superior, con brotes de certeza en más de una dirección. Por eso ganó. Por eso llegó a la punta. ¿Amenaza sin más vuelta? Lo es.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido correspondiente a la primera fecha. Campeonato Apertura.

«Pico» de 59 minutos. Se reinició a los 31′ del primer tiempo con empate 1 a 1.

Árbitro central: Walter Araújo (Correcto).

FERRO CARRIL (5)- Guzmán Aranda; Enzo Sebastián Albano, Juan Coelho, Franco de Mora, Nicoñás Cáceres: Nahuel Machado, Agustín Panza, Franco Silva; Nicolás Fagúndez; Andrés Rondán, Javier Vargas.

Relevos: Nicolás Panelli, Diego Gonzñalez, Leandro Gaudín, Juan Carlos Ribero, Guillermo Confalonieri, Germán Rivas Zunini, Santiago Señoraes.

Director Técnico: Richard Usuca. Ayudante técnico: Pablo Martín Barreto.

EL TANQUE (3)- Wilson Núñez; Gastón Olivera, Jorge Gómez, Enrique Aranda, Santiago Barreto; Sergio Bravo, Jonathan Aranda, Nelson Tabárez, Juan Gracés; Roger Galeano, Dany Miranda.

Relevos: Mateo Ayrala, Tomás Torres, Mariano Rodríguez, Matías Sant Anna, Víctor Quintana, Franco Leoni, Charles Finozzi.

Director Técnico: Marcelo Pintos. Asistente Técnico: Germán González.

GOLES: 1′ Roger Galeano (ET); 28′ Andrés Rondán FC); 39′ Nahuel Machado (FC). Segundo tiempo: 11′ y 13′ Javier Vargas (FC); 30′ Roger Galeano de penal (ET); 36 Vïctor Quintana (E.T); 38′ Guillermo Confalonieri (FC).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Nahuel Machado-Javier Vargas- Agustín Panza.

EL MEJOR DE EL TANQUE: Jonathan Aranda.