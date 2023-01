¿La amenaza de nombre Deolindo Miquelarena?

Un total de 36 clubes se suman este año a la Liga Salteña de Fútbol, teniendo en cuenta que un año atrás fue aceptado el Club de Pesca, que pasará a militar en la Divisional «C». Por lo tanto, cada una con 12 equipos y un voto más para tener en cuenta,.

Más allá de la ambición de Luis Alberto Arreseigor, en cuanto a su prolongación en la presidencia de la Liga, otro nombre fue retumbando y no tan en silencio: el de DEOLINDO MIQUELARENA, quien el pasado año generó una situación sin antecedentes. Fue presidente de dos divisionales: la «B» y la «C».

Desde esas tiendas, la misión -tampoco no tan en silencio- ha sido la de trabajar en tiempo y forma POR LA CANDIDATURA DE MIQUELARENA, para que este se convierta en el próximo presidente de la Liga. Deolindo ha tenido un sólido ida y vuelta con los delegados de la «B» y de la «C» y pretenden que se atreva al paso que le falta: ser presidente de la Liga.

A su vez Miquelarena no se ha pronunciado públicamente sobre su pensamiento al respecto, PERO SÍ FRENTE A QUIENES LO IMPULSAN. Por lo tanto, que exista de hecho puja electoral, es una opción para no descartar. No parece descabellado. Y más bien: entendible.