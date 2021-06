«La albiverde pierde un dirigente, ¡pero yo perdí a mi abuelo!»

¿Qué duda puede caber? GREGORIO AGUILAR, fue un personaje bien de barrio, sobre todo en la noble de las actitudes. No hay quien no afirme: «donde había que dar una mano…ahí estaba. Un amigo de la causa de Salto Nuevo, un vecino como pocos».

Pero además, el «Pocho» supo de un particular sentir por la Liga Salteña de Billar. Sus historias, sus campeonatos, sus devenires. Por eso solía recorrer los medios de prensa, portando la información o coordinando entrevistas o tendiendo manos para amplificar la acción de los cultores de una disciplina, que también quiso entrañablemente.

¡Era un practicante vital y generoso de las relaciones humanas!

Horas atrás, el fallecimiento del siempre bien querido «Pocho», ahondó las manifestaciones de dolor, mientras una de sus nietas, Ximena, reflexionó en voz alta, seguro con su emoción a cuestas. EL PUEBLO le solicitó reproducirla. Ximena avaló el objetivo.

Es una manera de tributar ese «hasta siempre», no solo al adepto puntual o al directivo de Salto Nuevo, sino al ser humano que fue.

Un ser humano con letras de molde. Y con todas las letras.

DESDE XIMENA

«El «Pocho», el que siempre estaba con los gurises del barrio, siempre atrás de los colores de su vida. Siempre rodeado de juventud.

Así lo recuerdo, entre risas y regaños. Enojado por las pelotas que no volvían. Gritando a todo pulmón cada gol. Corriendo por alguna camiseta que faltaba y puteando al juez de turno.

¡Así te recuerdo Grego! Con tu radio y tu gorro de la 22, sin importar qué pasará, vos estabas ahí presente. Siempre de verde y blanco. Siempre con una sonrisa.

Hoy el partido de tu vida terminó, con empate 8 a 8 como siempre dijiste.

Hoy la albiverde pierde un dirigente, un hincha de toda la vida, ¡pero yo perdí a mi abuelo!

Un abuelo dedicado a la flia y siempre atento a todos! Gracias por inculcarme el amor al futbol. Por ser un gran chef, un contador sin título, entre tantas cosas. Solo gracias por todo. Un abrazo de gol al cielo «Pochito! Atte. Una nieta orgullosa de su abuelo!