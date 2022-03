La Agraria vive de pie

Las dos últimas fechas para la Liga de las Colonias Agrarias, resultaron claves, porque en definitiva de 6 puntos jugados, el equipo rescató 4. Pasó de 3 a 7 y ahora observa un punto menos que Artigas, a falta de una fecha.

La última que se jugará el sábado y bajo el imperio de una misma circunstancia: Liga Agraria no depende de si mismo, pero como primer paso DEBE GANAR.

En Artigas no podía perder y no perdió.

En el Vispo Mari frente a Bella Unión tenía que ganar y ganó. Queda en claro que la selección está peleando su chance SOBRE LA BASE DE UNA DIGNIDAD QUE NO LE HA FALTADO.

Y no pretende asociarse esta sentencia a cuestiones meramente futbolísticas, sino por sobre todo, DESDE LA ACTITUD DE CADA JUGADOR.

Eso importó.

Eso valió. Porque después de una primera media hora irresoluta, el blanqueo en los 10 minutos finales para transformar la historia y pasar del 0-2 al 3 a 2.

Cuenta la anécdota que el cabo de la primera fracción, desde la Dirección Técnica, el puntual manejo de aspectos tácticos, para que en la recta final Bella Unión no supiera de la misma libertad con que creció y llegó en los primeros 30′. El recambio agrario fue notorio.

CUESTIÓN DE HACERES Y BÚSQUEDAS

El paso de la semana para los agrarios, va alimentando el sueño de clasificación aunque ahora se depende de dos situaciones concretas:

1) Derrotar a Río Negro en el Parque Juan José Vispo Mari el próximo sábado.

2) Apostar a que Artigas pierda en Bella Unión.

Si ganan los agrarios, pero igualmente lo hace Artigas, cae verticalmente la chance. Ese punto de ventaja a favor de Artigas en la tabla, va orientando el mañana.

O las especulaciones.

Entre hoy y mañana, Miguel Villarruel y Martín Texeira deciden los 11.

La evolución de Robert Rodríguez, tras la torcedura de tobillo, mientras se clava la interrogante otra vez en los casos de Alexander Píriz y Sebastián Masseroni.

Mientras hubo aspectos vitales, como la evolución del «Juanchi» Iriarte en materia futbolística y física.

Respuesta válida en medio de un equipo que no se evadió de la responsabilidad que tenía. La asumió y la defendió.