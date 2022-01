La agraria tiene rival; serán ellos otra vez

Aunque el Campeonato de OFI a nivel de seleccioones se postergó, cosa que no le viene mal al plantel en manos de Miguel Villarruel y Martín Texeira, la continuidad en los entrenamientos no cesa. Más allá de las sesiones semanales que encara la Liga de las Colonias Agrarias, se busca que el sábado el fútbol formal no falte. Por eso de última, los partidos afrontados en Paysandú ante el Litoral de Juan Ramón Silvera, de los equipos sanduceros de mayor potencial y ahora con un salteño incluído: Agustín «Meco» Pintos.Para el sábado la Liga Agraria ya tiene a este rival.

Se trata de un plantel armado con jugadores del medio, que ya supieron transformarse en oponentes. Lo volverán a ser el próximo sábado, de acuerdo a lo resuelto. Captados en la toma gráfica el plantel de «amigos por el fútbol», incluye entre otros a Agustin Panza, Rodrigo «Loly» Fasanello, Nicolas Valiente , Enzo Albano, Franco Hernández, Federico Gómez, Agustin Suárez, Franco González, Edward de Freitas, Enzo Suárez, Jonathan Luquez, César Silveira, Agustin Gracés , Jhony Alvarez, Guzmán Aranda, Dario Giovanoni, José «Nene» González, Gabriel de Souza, Ignacio Bueno yJony Fleitas, con la Dirección Técnica de Franco Rocha