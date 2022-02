Artigas venció 1 a 0 anoche a Liga Agraria Artigas por la cuarta fecha de la serie B de la zona Litoral Norte de la Copa de OFI Sub 17. El primer tiempo el elenco norteño tuvo algo más la pelota pero no supo resolver, un par de tapadas del golero salteño Vargas fueron claves para mantener el arco en cero. El remate de Paz promediando esa primera mitad que tapó bien Vargas fue la más clara. En el segundo tramo del partido apretó el acelerador el equipo local, buscó con variantes llegar a desnivelar el marcador.

Sobre los 38’ llegó el gol artíguense por intermedio del recién ingresado Santiago Rodríguez, no pudo tapar Vargas y el equipo norteño de esa manera se quedó con los tres puntos. Liga Agraria sumó su tercera derrota en el torneo en cuatro partidos, quedando ya sin chances de acceder a la próxima ronda restando por jugar dos fechas en la serie.

ASÌ PASO

Campo de Juego: Estadio Matías González.

Arbitro Central: Guillermo David Gómez Píriz

Asistentes: Renzo Martin Ferrari Morales y Luis Enrique Ayala González (Terna de Paysandú)

Artigas (1): Facundo De Souza, Santiago Farias, Nicolás Arregin, Ronald Severo, Axel González, Braian Paz, Nahuel Yaquez, Lucas De Menezes, Juan Ricetto, Facundo Cuello, Anthony Dos Santos.

También jugaron: Álvaro Pechi, Lucas Viana, Damasco, Santiago Rodríguez, Santiago Da Rosa.

DT: Héctor Mezza.

Liga Agraria (0): César Vargas, Luis Rijo, Luis Marchetti, Jhoan Colombo, Oscar Estelda, Aníbal Muñoz, Aníbal Berriel, Juan Pereira, Jean Fleitas, Kevin Stabile, Alexis Silva.

También jugaron: Ignacio Silva, Nazareno Nuñez, Valentín Machado.

DT: Sergio Ferrari.

Gol: 2T 38’ Santiago Rodríguez (A). .

Mejor jugador de la cancha: Juan Riceto.

GANÒ BELLA UNIÒN 2 A 1 SOBRE FRAY BENTOS Y LIDERA

Por la misma serie que los agrarios en Sub 17 fue victoria anoche de Bella Unión 2 a 1 ante Fray Bentos en su estadio «Walter Martínez Cerrutti».

Posiciones: Bella Unión 9, Artigas 7, Fray Bentos 6, Liga Agraria 1.