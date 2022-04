Domingo 24 de abril. Divisional B.Segunda fecha de la primera rueda.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

Hora 14.15′- Rodó vs Dublín Central. La terna: R. González, F.López, R. Portela.Hora 16.15′- Santa Rosa vs Progreso. La terna: F. Caffree, R. López, P. Almirón.Parciales de Rodó y Progreso a la Tribuna España

Campo de juego: PARQUE HUMBERTO FORTI

. Hora 14.15′- Palomar vs Tigre. La terna: S. Samit, J. Carballo, J. Guglielmone.Hora 16.15′- Chaná vs Albion. La terna: C. Gómez, R. Aguirre, V.Rodríguez.Parciales de Palomar y Chaná ingresa al sector de la tribuna Oeste.